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Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
Мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:30
2020-11-28T09:30
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что температурный фон на 4-5 градусов выше положенных для последних дней ноября значений. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла

09:30 28.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация будет представлена центральной частью циклона, неторопливо кружащего над средней полосой России и теряющего силы. Он сформирует облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха плюс 1-3, по области - от нуля до плюс 3", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что температурный фон на 4-5 градусов выше положенных для последних дней ноября значений. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
 
Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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