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Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла

Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла

Мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T09:30

2020-11-28T09:30

2020-11-28T09:30

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что температурный фон на 4-5 градусов выше положенных для последних дней ноября значений. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество