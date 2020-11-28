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Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
Мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:30
2020-11-28T09:30
2020-11-28T09:30
михаил леус
погода
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что температурный фон на 4-5 градусов выше положенных для последних дней ноября значений. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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РИА Новости
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михаил леус, погода, москва, общество