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Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России
Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России
Понижение температуры до отрицательных отметок днем начнется в центре Европейской России с четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T00:34
2020-11-28T00:34
2020-11-28T00:34
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Понижение температуры до отрицательных отметок днем начнется в центре Европейской России с четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что температура в центре Европейской России будет около нормы, а сейчас теплее на 3-4 градуса."Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", - сказал Вильфанд.Как напомнил ученый, в прошлом году декабрь также начинался с небольших отрицательных значений, а потом была оттепель в течение всей зимы."Сейчас тоже прогнозируется, что со 2 декабря температуры будут отрицательными днем и ночью", - сказал Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Понижение температуры до отрицательных отметок днем начнется в центре Европейской России с четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Во вторник переходный день, будет выраженный фронтальный раздел и осадков будет больше. Во второй половине дня прогнозируется понижение температуры и местами небольшой снег. В среду тоже погода будет не очень отличаться по температуре. Прогнозируется, что температурный фон будет от 0 до -5 днем и ночью. В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью -2-7, а днем от 0 до -5. Существует значительная вероятность дальнейшего снижения температуры в последующие дни, в конце следующей недели. Температура ночная будет в диапазоне -5-10", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что температура в центре Европейской России будет около нормы, а сейчас теплее на 3-4 градуса.
"Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", - сказал Вильфанд.
Как напомнил ученый, в прошлом году декабрь также начинался с небольших отрицательных значений, а потом была оттепель в течение всей зимы.
"Сейчас тоже прогнозируется, что со 2 декабря температуры будут отрицательными днем и ночью", - сказал Вильфанд.