https://ria.ru/20201128/pogoda-1586708518.html

Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России

Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России

Понижение температуры до отрицательных отметок днем начнется в центре Европейской России с четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T00:34

2020-11-28T00:34

2020-11-28T00:34

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Понижение температуры до отрицательных отметок днем начнется в центре Европейской России с четверга, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что температура в центре Европейской России будет около нормы, а сейчас теплее на 3-4 градуса."Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", - сказал Вильфанд.Как напомнил ученый, в прошлом году декабрь также начинался с небольших отрицательных значений, а потом была оттепель в течение всей зимы."Сейчас тоже прогнозируется, что со 2 декабря температуры будут отрицательными днем и ночью", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20201128/pogoda-1586707917.html

россия

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2020

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество