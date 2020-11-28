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Кудрин считает, что государство должно увеличить поддержку россиян
Кудрин считает, что государство должно увеличить поддержку россиян
Запрос российского общества на социальную поддержку и помощь сейчас выше, чем запрос на свободу, это позволяет государству в России легче вводить... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:59
2020-11-28T15:16
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей кудрин
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запрос российского общества на социальную поддержку и помощь сейчас выше, чем запрос на свободу, это позволяет государству в России легче вводить эпидемиологические ограничения, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Сейчас запрос в первую очередь на помощь и поддержку. И в первую очередь ее ждут от государства", - заявил Кудрин журналистам."В этом смысле, если говорить о ценностном плане, то сейчас снизилась оценка потребности в дополнительных свободах, и в общем даже это позволяет государству легче вводить целый ряд ограничений", - считает Кудрин. "Хотелось бы, чтобы это было временно, но у нас не всегда так получается", - добавил он.Гражданское общество, по его словам, "встрепенулось" во время пандемии: люди активно помогают друг другу. Но основные ожидания граждан все же связаны именно с государством. "От государства очень большие ожидания. И в общем государство должно увеличить поддержку", - считает Кудрин.По его мнению, существующие ограничения будут сохраняться еще долго, и весь следующий год будет довольно сложным, поскольку даже прививка от коронавируса не дает стойкой и длительной защиты от болезни."Значит, нам придется каждый сезон возвращаться к проблеме инфекции. Часть нагрузки будет снимать вакцинация, часть - сохраняющиеся предосторожности", - полагает он. "Все это, может быть, еще закрепится надолго, и мы к этому потихонечку будем вынуждены привыкать", - добавил Кудрин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей кудрин, счетная палата рф, общество

Кудрин считает, что государство должно увеличить поддержку россиян

14:59 28.11.2020 (обновлено: 15:16 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запрос российского общества на социальную поддержку и помощь сейчас выше, чем запрос на свободу, это позволяет государству в России легче вводить эпидемиологические ограничения, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Сейчас запрос в первую очередь на помощь и поддержку. И в первую очередь ее ждут от государства", - заявил Кудрин журналистам.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Кудрин рассказал, на каком уровне находится безработица в России
"В этом смысле, если говорить о ценностном плане, то сейчас снизилась оценка потребности в дополнительных свободах, и в общем даже это позволяет государству легче вводить целый ряд ограничений", - считает Кудрин. "Хотелось бы, чтобы это было временно, но у нас не всегда так получается", - добавил он.
Гражданское общество, по его словам, "встрепенулось" во время пандемии: люди активно помогают друг другу. Но основные ожидания граждан все же связаны именно с государством. "От государства очень большие ожидания. И в общем государство должно увеличить поддержку", - считает Кудрин.
По его мнению, существующие ограничения будут сохраняться еще долго, и весь следующий год будет довольно сложным, поскольку даже прививка от коронавируса не дает стойкой и длительной защиты от болезни.
"Значит, нам придется каждый сезон возвращаться к проблеме инфекции. Часть нагрузки будет снимать вакцинация, часть - сохраняющиеся предосторожности", - полагает он. "Все это, может быть, еще закрепится надолго, и мы к этому потихонечку будем вынуждены привыкать", - добавил Кудрин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей КудринСчетная палата РФОбщество
 
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