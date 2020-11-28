https://ria.ru/20201128/podderzhka-1586752420.html

Кудрин считает, что государство должно увеличить поддержку россиян

Кудрин считает, что государство должно увеличить поддержку россиян

Запрос российского общества на социальную поддержку и помощь сейчас выше, чем запрос на свободу, это позволяет государству в России легче вводить... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:59

2020-11-28T14:59

2020-11-28T15:16

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей кудрин

счетная палата рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750697_0:230:3020:1929_1400x0_80_0_0_fe987a47910f983f0ffd66b30356c290.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запрос российского общества на социальную поддержку и помощь сейчас выше, чем запрос на свободу, это позволяет государству в России легче вводить эпидемиологические ограничения, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Сейчас запрос в первую очередь на помощь и поддержку. И в первую очередь ее ждут от государства", - заявил Кудрин журналистам."В этом смысле, если говорить о ценностном плане, то сейчас снизилась оценка потребности в дополнительных свободах, и в общем даже это позволяет государству легче вводить целый ряд ограничений", - считает Кудрин. "Хотелось бы, чтобы это было временно, но у нас не всегда так получается", - добавил он.Гражданское общество, по его словам, "встрепенулось" во время пандемии: люди активно помогают друг другу. Но основные ожидания граждан все же связаны именно с государством. "От государства очень большие ожидания. И в общем государство должно увеличить поддержку", - считает Кудрин.По его мнению, существующие ограничения будут сохраняться еще долго, и весь следующий год будет довольно сложным, поскольку даже прививка от коронавируса не дает стойкой и длительной защиты от болезни."Значит, нам придется каждый сезон возвращаться к проблеме инфекции. Часть нагрузки будет снимать вакцинация, часть - сохраняющиеся предосторожности", - полагает он. "Все это, может быть, еще закрепится надолго, и мы к этому потихонечку будем вынуждены привыкать", - добавил Кудрин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/kudrin-1586747407.html

https://ria.ru/20201123/sredstva-1585996088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей кудрин, счетная палата рф, общество