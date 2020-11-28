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Мединский анонсировал открытие памятников двум советским полководцам
Мединский анонсировал открытие памятников двум советским полководцам
Памятники советским полководцам и военачальникам Александру Василевскому и Михаилу Ефремову появятся в России, сообщил помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:36
2020-11-28T14:36
владимир ленин (владимир ульянов)
владимир мединский
белоруссия
япония
общество
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ФЕОДОСИЯ, 28 ноя - РИА Новости. Памятники советским полководцам и военачальникам Александру Василевскому и Михаилу Ефремову появятся в России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Мединский принял участие в торжественном открытии в субботу в крымской Феодосии памятника полководцу от инфантерии, участнику русско-персидских и русско-турецкой войн, генералу Петру Котляревскому.По его словам, сейчас проходят последние этапы согласования, выбрано место для установки памятника. "Василевский, как Котляревский, добивался победы при минимальных жертвах... Никто большей эффективности не добивался в годы Второй мировой войны", - отметил Мединский, напомнив о разгроме Японии, которым руководил Василевский.Второй памятник, по словам помощника президента, будет установлен "незаслуженно немного подзабытому" генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову. Михаил Ефремов (1897 - 1942) в гражданскую войну руководил отрядом бронепоездов, а в годы Великой Отечественной войны командовал одной из армий Западного фронта и погиб в лесах под Вязьмой.Александр Михайлович Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в Генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга. В июне 1945 года он стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946 году вновь был назначен начальником Генерального штаба. С 1949 по 1953 год был министром Вооруженных сил СССР. Василевский считается основателем отечественного спецназа: в октябре 1950 года он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.Дважды Герой Советского Союза, был награжден восемью орденами Ленина, двумя орденами "Победа", орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 18 иностранными орденами и многочисленными медалями. Похоронен на Красной площади в Москве.
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владимир ленин (владимир ульянов), владимир мединский, белоруссия, япония, общество

Мединский анонсировал открытие памятников двум советским полководцам

14:36 28.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ФЕОДОСИЯ, 28 ноя - РИА Новости. Памятники советским полководцам и военачальникам Александру Василевскому и Михаилу Ефремову появятся в России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мединский принял участие в торжественном открытии в субботу в крымской Феодосии памятника полководцу от инфантерии, участнику русско-персидских и русско-турецкой войн, генералу Петру Котляревскому.
"У нас есть на очереди два замечательных памятника. Один из которых человек не забытый, но монументов, соответствующих масштабу личности, нет... Это памятник нашему прославленному полководцу, маршал Василевскому", - сказал Мединский журналистам.
По его словам, сейчас проходят последние этапы согласования, выбрано место для установки памятника. "Василевский, как Котляревский, добивался победы при минимальных жертвах... Никто большей эффективности не добивался в годы Второй мировой войны", - отметил Мединский, напомнив о разгроме Японии, которым руководил Василевский.
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Второй памятник, по словам помощника президента, будет установлен "незаслуженно немного подзабытому" генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову. Михаил Ефремов (1897 - 1942) в гражданскую войну руководил отрядом бронепоездов, а в годы Великой Отечественной войны командовал одной из армий Западного фронта и погиб в лесах под Вязьмой.
Александр Михайлович Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в Генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.
Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга. В июне 1945 года он стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946 году вновь был назначен начальником Генерального штаба. С 1949 по 1953 год был министром Вооруженных сил СССР. Василевский считается основателем отечественного спецназа: в октябре 1950 года он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.
Дважды Герой Советского Союза, был награжден восемью орденами Ленина, двумя орденами "Победа", орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 18 иностранными орденами и многочисленными медалями. Похоронен на Красной площади в Москве.
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