https://ria.ru/20201128/pamyatniki-1586750158.html

Мединский анонсировал открытие памятников двум советским полководцам

Мединский анонсировал открытие памятников двум советским полководцам

Памятники советским полководцам и военачальникам Александру Василевскому и Михаилу Ефремову появятся в России, сообщил помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:36

2020-11-28T14:36

2020-11-28T14:36

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ФЕОДОСИЯ, 28 ноя - РИА Новости. Памятники советским полководцам и военачальникам Александру Василевскому и Михаилу Ефремову появятся в России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Мединский принял участие в торжественном открытии в субботу в крымской Феодосии памятника полководцу от инфантерии, участнику русско-персидских и русско-турецкой войн, генералу Петру Котляревскому.По его словам, сейчас проходят последние этапы согласования, выбрано место для установки памятника. "Василевский, как Котляревский, добивался победы при минимальных жертвах... Никто большей эффективности не добивался в годы Второй мировой войны", - отметил Мединский, напомнив о разгроме Японии, которым руководил Василевский.Второй памятник, по словам помощника президента, будет установлен "незаслуженно немного подзабытому" генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову. Михаил Ефремов (1897 - 1942) в гражданскую войну руководил отрядом бронепоездов, а в годы Великой Отечественной войны командовал одной из армий Западного фронта и погиб в лесах под Вязьмой.Александр Михайлович Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в Генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга. В июне 1945 года он стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946 году вновь был назначен начальником Генерального штаба. С 1949 по 1953 год был министром Вооруженных сил СССР. Василевский считается основателем отечественного спецназа: в октябре 1950 года он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.Дважды Герой Советского Союза, был награжден восемью орденами Ленина, двумя орденами "Победа", орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 18 иностранными орденами и многочисленными медалями. Похоронен на Красной площади в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/mirotvorets-1586229521.html

https://ria.ru/20201122/pamyatnik-1585816448.html

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владимир ленин (владимир ульянов), владимир мединский, белоруссия, япония, общество