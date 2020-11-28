https://ria.ru/20201128/otravlenie-1586739950.html

В минской школе стафилококк вызвал массовое отравление детей

В минской школе стафилококк вызвал массовое отравление детей

Причиной массового отравления детей в одной из минских школ стал стафилококк, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:46

2020-11-28T12:46

2020-11-28T12:46

минск

белоруссия

происшествия

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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Причиной массового отравления детей в одной из минских школ стал стафилококк, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.Двадцатого ноября 174 ученика средней школы №61 обратились за медицинской помощью после обеда в столовой, в школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. Были госпитализированы 18 человек, их состояние оценивалось как стабильное. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.Отмечается, что "заражению могли способствовать нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, а также вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками". "Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт", - подчеркивается в сообщении.Допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы. "На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает. Следователи изучают медицинскую документацию", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html

минск

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минск, белоруссия, происшествия