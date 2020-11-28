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В минской школе стафилококк вызвал массовое отравление детей
В минской школе стафилококк вызвал массовое отравление детей
Причиной массового отравления детей в одной из минских школ стал стафилококк, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:46
2020-11-28T12:46
минск
белоруссия
происшествия
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Причиной массового отравления детей в одной из минских школ стал стафилококк, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.Двадцатого ноября 174 ученика средней школы №61 обратились за медицинской помощью после обеда в столовой, в школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. Были госпитализированы 18 человек, их состояние оценивалось как стабильное. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.Отмечается, что "заражению могли способствовать нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, а также вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками". "Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт", - подчеркивается в сообщении.Допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы. "На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает. Следователи изучают медицинскую документацию", - отмечается в сообщении.
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минск, белоруссия, происшествия

В минской школе стафилококк вызвал массовое отравление детей

12:46 28.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Причиной массового отравления детей в одной из минских школ стал стафилококк, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Двадцатого ноября 174 ученика средней школы №61 обратились за медицинской помощью после обеда в столовой, в школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. Были госпитализированы 18 человек, их состояние оценивалось как стабильное. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.
"Согласно заключению санитарно-эпидемиологической службы, в ходе обследования у четырех госпитализированных учеников школы обнаружен стафилококк. Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся. Аналогичное заболевание подтвердилось у восьми работников, шесть из которых в день произошедшего занимались приготовлением "чикен роллов" (были в обеденном меню - ред.)", - говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "заражению могли способствовать нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, а также вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками". "Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт", - подчеркивается в сообщении.
Допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы. "На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает. Следователи изучают медицинскую документацию", - отмечается в сообщении.
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