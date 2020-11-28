https://ria.ru/20201128/oruzhie-1586788758.html

Глава МИД Греции раскритиковал Германию за поставки оружия Турции

Глава МИД Греции раскритиковал Германию за поставки оружия Турции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обвинил Германию в несоответствии лидерской роли в ЕС из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции, пишет... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:35

2020-11-28T21:35

2020-11-28T21:35

никос дендиас

евросоюз

германия

греция

турция

сша

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обвинил Германию в несоответствии лидерской роли в ЕС из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции, пишет газета Politico.Греция ранее обратилась к странам Евросоюза с просьбой прекратить экспорт военной техники и оружия в Турцию, поскольку оно используется в действиях, дестабилизирующих регион."Я действительно не понимаю нежелания Германии использовать огромную мощь своей экономики, чтобы показать странам, что они должны соблюдать международное право", - сказал Дендиас в интервью изданию.Дендиас также заявил, что не понимает, почему Греции пришлось поднимать этот вопрос с Берлином, "вместо того, чтобы Германия сама осознала... что это (поставки оружия Турции - ред.) несовместимо с ее ролью в Европе".Министр также отметил, что Германия должна осознавать "глубокую противоречивость поставок наступательного оружия стране, которая угрожает миру и стабильности двух стран-членов Евросоюза".Дендиас отметил, что он с нетерпением ожидает сотрудничества со следующей администрацией США. По его словам, и избранный президент Джо Байден, и его кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен очень хорошо знают регион и греко-турецкие проблемы."Я считаю, что регион нуждается в присутствии США, особенно в их военном присутствии, чтобы компенсировать отсутствие европейского военного присутствия в регионе", - заявил он.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586512583.html

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586316123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никос дендиас, евросоюз, германия, греция, турция, сша, в мире