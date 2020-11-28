Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
15:50 28.11.2020 (обновлено: 16:26 28.11.2020)
© Фото : пресс-служба администрации Новоуральского городского округаЗаместитель главы администрации Новоуральского городского округа Михаил Черницкий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Заместителя главы города Новоуральска (Свердловская область) Михаила Черницкого нашли мертвым, сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Максим Чалков.
"Следственным отделом по городу Алапаевск возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, чиновник погиб от огнестрельного ранения. Сейчас оружие изъято, следователи проводят допросы, назначены необходимые экспертизы.
Как сообщает местный портал E1.ru, Черницкого застрелили на охоте, минувшей ночью он умер.
Михаилу Черницкому было 58 лет. Он родился в Свердловске, окончил Уральский государственный университет по специальности "физик-преподаватель", получил степень кандидата физико-математических наук. Работал на разных должностях в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. На должность заместителя главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям его назначили в августе 2019 года, до этого он был заместителем начальника управления Свердловского отделения Сбербанка.