https://ria.ru/20201128/novouralsk-1586755659.html

Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым

Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым

Заместителя главы города Новоуральска (Свердловская область) Михаила Черницкого нашли мертвым, сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T15:50

2020-11-28T15:50

2020-11-28T16:26

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новоуральск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Заместителя главы города Новоуральска (Свердловская область) Михаила Черницкого нашли мертвым, сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Максим Чалков.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, чиновник погиб от огнестрельного ранения. Сейчас оружие изъято, следователи проводят допросы, назначены необходимые экспертизы.Как сообщает местный портал E1.ru, Черницкого застрелили на охоте, минувшей ночью он умер.Михаилу Черницкому было 58 лет. Он родился в Свердловске, окончил Уральский государственный университет по специальности "физик-преподаватель", получил степень кандидата физико-математических наук. Работал на разных должностях в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. На должность заместителя главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям его назначили в августе 2019 года, до этого он был заместителем начальника управления Свердловского отделения Сбербанка.

https://ria.ru/20201114/prepodavatel-1584641225.html

свердловская область

россия

новоуральск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), новоуральск, происшествия