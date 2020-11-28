Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/novouralsk-1586755659.html
Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
Заместителя главы города Новоуральска (Свердловская область) Михаила Черницкого нашли мертвым, сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T15:50
2020-11-28T16:26
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новоуральск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586756082_0:255:720:660_1400x0_80_0_0_f5c3a5db2058aa19ac7d486f2f19cbcd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Заместителя главы города Новоуральска (Свердловская область) Михаила Черницкого нашли мертвым, сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Максим Чалков.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, чиновник погиб от огнестрельного ранения. Сейчас оружие изъято, следователи проводят допросы, назначены необходимые экспертизы.Как сообщает местный портал E1.ru, Черницкого застрелили на охоте, минувшей ночью он умер.Михаилу Черницкому было 58 лет. Он родился в Свердловске, окончил Уральский государственный университет по специальности "физик-преподаватель", получил степень кандидата физико-математических наук. Работал на разных должностях в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. На должность заместителя главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям его назначили в августе 2019 года, до этого он был заместителем начальника управления Свердловского отделения Сбербанка.
https://ria.ru/20201114/prepodavatel-1584641225.html
свердловская область
россия
новоуральск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586756082_0:198:720:738_1400x0_80_0_0_a527e88e6d0999d5916b2ef7a4fdd92f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), новоуральск, происшествия

Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым

15:50 28.11.2020 (обновлено: 16:26 28.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации Новоуральского городского округаЗаместитель главы администрации Новоуральского городского округа Михаил Черницкий
Заместитель главы администрации Новоуральского городского округа Михаил Черницкий - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : пресс-служба администрации Новоуральского городского округа
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Заместителя главы города Новоуральска (Свердловская область) Михаила Черницкого нашли мертвым, сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Максим Чалков.

"Следственным отделом по городу Алапаевск возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", — сказал он.

Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 17:19
Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в своей квартире, сообщил источник
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, чиновник погиб от огнестрельного ранения. Сейчас оружие изъято, следователи проводят допросы, назначены необходимые экспертизы.
Как сообщает местный портал E1.ru, Черницкого застрелили на охоте, минувшей ночью он умер.
Михаилу Черницкому было 58 лет. Он родился в Свердловске, окончил Уральский государственный университет по специальности "физик-преподаватель", получил степень кандидата физико-математических наук. Работал на разных должностях в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. На должность заместителя главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям его назначили в августе 2019 года, до этого он был заместителем начальника управления Свердловского отделения Сбербанка.
 
Свердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовоуральскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
15:50Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
Лента новостейМолния