https://ria.ru/20201128/normalizatsiya-1586743173.html

WSJ: смена власти в США отсрочила нормализацию между Израилем и Эр-Риядом

WSJ: смена власти в США отсрочила нормализацию между Израилем и Эр-Риядом

Избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T13:25

2020-11-28T13:25

2020-11-28T13:25

мухаммед бен сальман

джо байден

саудовская аравия

бахрейн

сша

израиль

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских советников и официальные лица США.Согласно источникам газеты, принц Мухаммед бен Сальман, стремящийся наладить связи с новой администрацией Байдена, не захотел нормализовать отношения с Израилем сейчас, так как он может использовать сделку позже, чтобы укрепить отношения с новым американским лидером.Согласно изданию, Байден также поддерживает соглашения о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, однако он занял более жесткую позицию в отношении нарушений прав человека в Саудовской Аравии, в частности убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. По словам советников, соглашение, заключенное под эгидой нового президента, может создать более прочную основу для отношений между администрацией Байдена и Эр-Риядом.Ранее израильское радио сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию в минувшее воскресенье, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию израильских СМИ о встрече Нетаньяху с бен Сальманом.В середине сентября ОАЭ и Бахрейн - ближайшие союзники Эр-Рияда в регионе - заключили соглашение о полной нормализации отношений с Израилем взамен на обещание приостановить аннексию палестинских земель на Западном берегу, договорившись в рамках этого документа об установлении дипломатических отношений, открытии прямого воздушного сообщения и взаимной отмене виз для граждан этих стран. США, которые подтолкнули арабские страны к этому шагу, заявляли, что еще несколько арабских стран готовы на нормализацию отношений с Израилем, призывая Саудовскую Аравию последовать примеру соседей.

https://ria.ru/20201128/fizik-yaderschik-1586723259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/blizhniy-vostok-1586166701.html

саудовская аравия

бахрейн

сша

израиль

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мухаммед бен сальман, джо байден, саудовская аравия, бахрейн, сша, израиль, в мире