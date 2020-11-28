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https://ria.ru/20201128/normalizatsiya-1586743173.html
WSJ: смена власти в США отсрочила нормализацию между Израилем и Эр-Риядом
WSJ: смена власти в США отсрочила нормализацию между Израилем и Эр-Риядом
Избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:25
2020-11-28T13:25
мухаммед бен сальман
джо байден
саудовская аравия
бахрейн
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских советников и официальные лица США.Согласно источникам газеты, принц Мухаммед бен Сальман, стремящийся наладить связи с новой администрацией Байдена, не захотел нормализовать отношения с Израилем сейчас, так как он может использовать сделку позже, чтобы укрепить отношения с новым американским лидером.Согласно изданию, Байден также поддерживает соглашения о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, однако он занял более жесткую позицию в отношении нарушений прав человека в Саудовской Аравии, в частности убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. По словам советников, соглашение, заключенное под эгидой нового президента, может создать более прочную основу для отношений между администрацией Байдена и Эр-Риядом.Ранее израильское радио сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию в минувшее воскресенье, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию израильских СМИ о встрече Нетаньяху с бен Сальманом.В середине сентября ОАЭ и Бахрейн - ближайшие союзники Эр-Рияда в регионе - заключили соглашение о полной нормализации отношений с Израилем взамен на обещание приостановить аннексию палестинских земель на Западном берегу, договорившись в рамках этого документа об установлении дипломатических отношений, открытии прямого воздушного сообщения и взаимной отмене виз для граждан этих стран. США, которые подтолкнули арабские страны к этому шагу, заявляли, что еще несколько арабских стран готовы на нормализацию отношений с Израилем, призывая Саудовскую Аравию последовать примеру соседей.
https://ria.ru/20201128/fizik-yaderschik-1586723259.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/blizhniy-vostok-1586166701.html
саудовская аравия
бахрейн
сша
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мухаммед бен сальман, джо байден, саудовская аравия, бахрейн, сша, израиль, в мире

WSJ: смена власти в США отсрочила нормализацию между Израилем и Эр-Риядом

13:25 28.11.2020
 
© AP Photo / Julio CortezМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Julio Cortez
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских советников и официальные лица США.
Согласно источникам газеты, принц Мухаммед бен Сальман, стремящийся наладить связи с новой администрацией Байдена, не захотел нормализовать отношения с Израилем сейчас, так как он может использовать сделку позже, чтобы укрепить отношения с новым американским лидером.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
09:45
СМИ: разведка США считает Израиль виновным в убийстве иранского ученого
Согласно изданию, Байден также поддерживает соглашения о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, однако он занял более жесткую позицию в отношении нарушений прав человека в Саудовской Аравии, в частности убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. По словам советников, соглашение, заключенное под эгидой нового президента, может создать более прочную основу для отношений между администрацией Байдена и Эр-Риядом.
"Саудовская Аравия пытается понять, как лучше всего использовать это для восстановления своего имиджа в Вашингтоне и достижения благосклонности Байдена и Конгресса", - цитирует газета официальное лицо США.
Ранее израильское радио сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию в минувшее воскресенье, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию израильских СМИ о встрече Нетаньяху с бен Сальманом.
Израиль - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 21:41Акценты
Израиль и Саудовская Аравия близки к нормализации отношений? Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прорабатывает создание крупного сырьевого проекта с саудитами, который поможет странам нормализовать отношения.
В середине сентября ОАЭ и Бахрейн - ближайшие союзники Эр-Рияда в регионе - заключили соглашение о полной нормализации отношений с Израилем взамен на обещание приостановить аннексию палестинских земель на Западном берегу, договорившись в рамках этого документа об установлении дипломатических отношений, открытии прямого воздушного сообщения и взаимной отмене виз для граждан этих стран. США, которые подтолкнули арабские страны к этому шагу, заявляли, что еще несколько арабских стран готовы на нормализацию отношений с Израилем, призывая Саудовскую Аравию последовать примеру соседей.
 
Мухаммед бен СальманДжо БайденСаудовская АравияБахрейнСШАИзраильВ мире
 
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