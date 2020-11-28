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В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электричества
В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электричества
Около 11,4 тысячи человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T11:25
2020-11-28T13:46
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 11,4 тысячи человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.Как отмечается, в субботу с 8 утра по настоящее время из-за мокрого снега и ветра происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и 6-10 кВ "Тверьэнерго". Циклон, который сопровождался мощным снегопадом и перепадом температур, привел к нарушениям энергоснабжения в Западнодвинском, Пеновском, Рамешковском, Торжокском, Удомельском, Весьегонском, Вышневолоцком, Осташковском и Торопецком районах Тверской области.Как сообщили в "Россети Центр", энергетики передислоцировали силы и средства, чтобы усилить проблемные участки и ускорить ход аварийно-восстановительных мероприятий. По состоянию на 12 часов восстановлено электроснабжение 15% потребителей, пострадавших от непогоды. "К 15.00 планируются запитать основные линии", - прокомментировал генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский.Температура наружного воздуха 0 градусов. Аварийно-восстановительные работы ведут 65 бригад (269 специалистов и 82 единицы специальной техники).Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области.Более 100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Тверской области из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Отмечается, что электричество планируют восстановить к 21.00 в субботу.
https://ria.ru/20201120/primore-1585501071.html
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тверская область
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жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область, происшествия

В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электричества

11:25 28.11.2020 (обновлено: 13:46 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 11,4 тысячи человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.
Как отмечается, в субботу с 8 утра по настоящее время из-за мокрого снега и ветра происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и 6-10 кВ "Тверьэнерго". Циклон, который сопровождался мощным снегопадом и перепадом температур, привел к нарушениям энергоснабжения в Западнодвинском, Пеновском, Рамешковском, Торжокском, Удомельском, Весьегонском, Вышневолоцком, Осташковском и Торопецком районах Тверской области.
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"Без электроснабжения остались бытовые потребители 429 населенных пунктов (около 11 400 человек). Мощность отключенных потребителей – 18,4 МВт", - говорится в сообщении.
Как сообщили в "Россети Центр", энергетики передислоцировали силы и средства, чтобы усилить проблемные участки и ускорить ход аварийно-восстановительных мероприятий. По состоянию на 12 часов восстановлено электроснабжение 15% потребителей, пострадавших от непогоды. "К 15.00 планируются запитать основные линии", - прокомментировал генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский.
Температура наружного воздуха 0 градусов. Аварийно-восстановительные работы ведут 65 бригад (269 специалистов и 82 единицы специальной техники).
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Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области.
Более 100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Тверской области из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Отмечается, что электричество планируют восстановить к 21.00 в субботу.
"Тверская область – нарушение электроснабжения восьми муниципальных образований. Без электричества остались 108 населенных пунктов, три социально значимых объекта, 1608 домов, более двух тысяч человек", - сообщил собеседник агентства.
 
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