https://ria.ru/20201128/nepogoda-1586731597.html

В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электричества

В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электричества

Около 11,4 тысячи человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:25

2020-11-28T11:25

2020-11-28T13:46

жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 11,4 тысячи человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.Как отмечается, в субботу с 8 утра по настоящее время из-за мокрого снега и ветра происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и 6-10 кВ "Тверьэнерго". Циклон, который сопровождался мощным снегопадом и перепадом температур, привел к нарушениям энергоснабжения в Западнодвинском, Пеновском, Рамешковском, Торжокском, Удомельском, Весьегонском, Вышневолоцком, Осташковском и Торопецком районах Тверской области.Как сообщили в "Россети Центр", энергетики передислоцировали силы и средства, чтобы усилить проблемные участки и ускорить ход аварийно-восстановительных мероприятий. По состоянию на 12 часов восстановлено электроснабжение 15% потребителей, пострадавших от непогоды. "К 15.00 планируются запитать основные линии", - прокомментировал генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский.Температура наружного воздуха 0 градусов. Аварийно-восстановительные работы ведут 65 бригад (269 специалистов и 82 единицы специальной техники).Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области.Более 100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Тверской области из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Отмечается, что электричество планируют восстановить к 21.00 в субботу.

https://ria.ru/20201120/primore-1585501071.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/dozhd-1586581070.html

тверская область

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жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область, происшествия