https://ria.ru/20201128/mvideo-1586757477.html
В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
Магазин "М.Видео" на Рязанском проспекте в Москве опечатали из-за выявления у нескольких сотрудников коронавирусной инфекции, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:05
2020-11-28T16:05
2020-11-28T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
м.видео
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Магазин "М.Видео" на Рязанском проспекте в Москве опечатали из-за выявления у нескольких сотрудников коронавирусной инфекции, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.Отмечается, что специалисты ведомства провели эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией "группового очага" COVID-19.Во время проверки выяснилось, что в магазине не соблюдаются принципы социального дистанцирования, не везде есть специальная разметка на полу. Кроме того, в помещении было установлено только два бактерицидных облучателя-рециркулятора, каждый из которых рассчитан на 20 квадратных метров, при том что площадь магазина более тысячи "квадратов". Администрация магазина не следила, чтобы посетители находились в масках и перчатках, им не измеряли температуру. Также, несмотря на регистрацию в магазине трех случаев коронавирусной инфекции, руководство не предприняло никаких мер.Добавляется, что против юридического лица составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы дела передадут в суд, чтобы решить, нужно ли приостановить работу магазина на срок до 90 суток."В магазине "М.Видео" специалистами территориально отдела проведены противоэпидемические мероприятия... Выявленным контактным лицам вручены уведомления о соблюдении ими в течении 14 календарных дней со дня контакта с больными COVID-19 режима самоизоляции", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), м.видео, москва, происшествия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Магазин "М.Видео
" на Рязанском проспекте в Москве
опечатали из-за выявления у нескольких сотрудников коронавирусной инфекции, сообщается на сайте
столичного Роспотребнадзора
.
Отмечается, что специалисты ведомства провели эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией "группового очага" COVID-19.
Во время проверки выяснилось, что в магазине не соблюдаются принципы социального дистанцирования, не везде есть специальная разметка на полу. Кроме того, в помещении было установлено только два бактерицидных облучателя-рециркулятора, каждый из которых рассчитан на 20 квадратных метров, при том что площадь магазина более тысячи "квадратов". Администрация магазина не следила, чтобы посетители находились в масках и перчатках, им не измеряли температуру. Также, несмотря на регистрацию в магазине трех случаев коронавирусной инфекции, руководство не предприняло никаких мер.
"Комплекс вышеперечисленных нарушений свидетельствует о том, что юридическое лицо не обеспечило проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, что создало условия для распространения новой коронавирусной инфекции и повлекло причинение вреда жизни и здоровью сотрудникам магазина, заболевшим COVID-19, а также создало угрозу для посетителей магазина... Помещение магазина опечатано 27.11.2020", - говорится в сообщении.
Добавляется, что против юридического лица составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы дела передадут в суд, чтобы решить, нужно ли приостановить работу магазина на срок до 90 суток.
"В магазине "М.Видео" специалистами территориально отдела проведены противоэпидемические мероприятия... Выявленным контактным лицам вручены уведомления о соблюдении ими в течении 14 календарных дней со дня контакта с больными COVID-19 режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф