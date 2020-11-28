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https://ria.ru/20201128/multfilm-1586625766.html
Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
Отреставрированные картины "Союзмультфильма", среди которых "Щелкунчик", "Тайна третьей планеты" и "Снежная королева", покажут в российских кинотеатрах в... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T07:31
2020-11-28T07:31
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новости культуры
союзмультфильм
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отреставрированные картины "Союзмультфильма", среди которых "Щелкунчик", "Тайна третьей планеты" и "Снежная королева", покажут в российских кинотеатрах в декабре, сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".Первый сборник программы показов реставрированных мультфильмов "Союзмультфильма" - "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик" - предстанут в совершенно новом качестве после восстановительных работ, проделанных специалистами киностудии.В прокат картины выйдут 5 декабря в объединенной сети "Синема Парк", "Формула Кино", "Кино Окко".Как рассказали в пресс-службе, за годы после своего создания пленки с фильмами потеряли в цвете, а также приобрели естественные повреждения. Картинка, которая получалась в результате оцифровывания видеопленки, не соответствовала современным стандартам теле- и кинопоказа. Проведенная работа по восстановлению фильмов позволила получить цифровые копии прямо с кинопленок: специалисты бережно устраняли повреждения, очищая каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов.Помимо реставрированных картин в программу показов вошли также мультфильмы легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей.
https://ria.ru/20201026/soyuzmultfilm-1581512111.html
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кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм, леонид шварцман

Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах

07:31 28.11.2020
 
© Союзмультфильм (1981)Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"
Кадр из мультфильма Тайна третьей планеты - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Союзмультфильм (1981)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отреставрированные картины "Союзмультфильма", среди которых "Щелкунчик", "Тайна третьей планеты" и "Снежная королева", покажут в российских кинотеатрах в декабре, сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
"Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями, и это очень здорово, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по достоинству оценить шедевры отечественной анимации", - отметила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Первый сборник программы показов реставрированных мультфильмов "Союзмультфильма" - "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик" - предстанут в совершенно новом качестве после восстановительных работ, проделанных специалистами киностудии.
В прокат картины выйдут 5 декабря в объединенной сети "Синема Парк", "Формула Кино", "Кино Окко".
Как рассказали в пресс-службе, за годы после своего создания пленки с фильмами потеряли в цвете, а также приобрели естественные повреждения. Картинка, которая получалась в результате оцифровывания видеопленки, не соответствовала современным стандартам теле- и кинопоказа. Проведенная работа по восстановлению фильмов позволила получить цифровые копии прямо с кинопленок: специалисты бережно устраняли повреждения, очищая каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов.
Помимо реставрированных картин в программу показов вошли также мультфильмы легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей.
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