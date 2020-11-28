https://ria.ru/20201128/multfilm-1586625766.html

Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах

Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах

Отреставрированные картины "Союзмультфильма", среди которых "Щелкунчик", "Тайна третьей планеты" и "Снежная королева", покажут в российских кинотеатрах в... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T07:31

2020-11-28T07:31

2020-11-28T07:31

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союзмультфильм

леонид шварцман

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отреставрированные картины "Союзмультфильма", среди которых "Щелкунчик", "Тайна третьей планеты" и "Снежная королева", покажут в российских кинотеатрах в декабре, сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".Первый сборник программы показов реставрированных мультфильмов "Союзмультфильма" - "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик" - предстанут в совершенно новом качестве после восстановительных работ, проделанных специалистами киностудии.В прокат картины выйдут 5 декабря в объединенной сети "Синема Парк", "Формула Кино", "Кино Окко".Как рассказали в пресс-службе, за годы после своего создания пленки с фильмами потеряли в цвете, а также приобрели естественные повреждения. Картинка, которая получалась в результате оцифровывания видеопленки, не соответствовала современным стандартам теле- и кинопоказа. Проведенная работа по восстановлению фильмов позволила получить цифровые копии прямо с кинопленок: специалисты бережно устраняли повреждения, очищая каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов.Помимо реставрированных картин в программу показов вошли также мультфильмы легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей.

https://ria.ru/20201026/soyuzmultfilm-1581512111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм, леонид шварцман