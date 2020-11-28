https://ria.ru/20201128/mina-1586757636.html

В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе

В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе

Трое украинских силовиков подорвались у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое, заявил в... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:06

2020-11-28T16:06

2020-11-28T16:06

яков осадчий

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Трое украинских силовиков подорвались у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики минируют сельхозугодья и участки у линии соприкосновения вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе."Двадцать пятого ноября, при проведении уточнения карт минных полей и минирования местности в окрестностях позиций в районе населенного пункта Троицкое, в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2 получили ранения трое боевиков 92 бригады (ВС Украины - ред.)", - заявил Осадчий.По его словам, схемы установки мин, переданные данной бригаде украинских силовиков во время ротации, не соответствуют действительности.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

https://ria.ru/20201127/stsenariy-1586481367.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире