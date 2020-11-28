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https://ria.ru/20201128/mandalorian-1586659125.html
Розарио Доусон дебютировала в "Мандалорце" в роли джедая Асоки Тано
Розарио Доусон дебютировала в "Мандалорце" в роли джедая Асоки Тано
В последнем эпизоде второго сезона ​​сериала "Мандалорец", который выходит на платформе Disney+, актриса Розарио Доусон ("Семь жизней") дебютировала в роли... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T03:59
2020-11-28T03:59
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В последнем эпизоде второго сезона ​​сериала "Мандалорец", который выходит на платформе Disney+, актриса Розарио Доусон ("Семь жизней") дебютировала в роли джедая Асоки Тано. Этот персонаж известен зрителям по анимационному сериалу "Звездные войны: Войны клонов", сообщает Deadline. По информации издания, ранее многие фанаты подозревали, что Доусон появится в "Мандалорце" в этом образе, и будет владеть двумя световыми мечами. Однако, как оказалось, Асоку Тано включили в сериал, чтобы она рассказала о прошлом малыша Йоды.Например, прочитав его мысли, Тано обнаруживает, что малыша зовут Грогу. Он вырос в храме джедаев на планете Корусант. Но после того, как к власти пришла Империя, его "кто-то забрал". Тано также рассказывает о судьбе Ордена джедаев и объясняет, почему отказывается учить этому мастерству Йоду. Премьера второго сезона "Мандалорца" состоялась 30 октября. Всего в него войдет восемь серий. Выход финальной запланирован на 18 декабря.
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the walt disney company, кино и сериалы, новости культуры

Розарио Доусон дебютировала в "Мандалорце" в роли джедая Асоки Тано

03:59 28.11.2020
 
© Disney Plus / Lucasfilm Ltd.Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Disney Plus / Lucasfilm Ltd.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В последнем эпизоде второго сезона ​​сериала "Мандалорец", который выходит на платформе Disney+, актриса Розарио Доусон ("Семь жизней") дебютировала в роли джедая Асоки Тано. Этот персонаж известен зрителям по анимационному сериалу "Звездные войны: Войны клонов", сообщает Deadline.
По информации издания, ранее многие фанаты подозревали, что Доусон появится в "Мандалорце" в этом образе, и будет владеть двумя световыми мечами. Однако, как оказалось, Асоку Тано включили в сериал, чтобы она рассказала о прошлом малыша Йоды.
Например, прочитав его мысли, Тано обнаруживает, что малыша зовут Грогу. Он вырос в храме джедаев на планете Корусант. Но после того, как к власти пришла Империя, его "кто-то забрал".
Тано также рассказывает о судьбе Ордена джедаев и объясняет, почему отказывается учить этому мастерству Йоду.
Премьера второго сезона "Мандалорца" состоялась 30 октября. Всего в него войдет восемь серий. Выход финальной запланирован на 18 декабря.
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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