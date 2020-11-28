https://ria.ru/20201128/mandalorian-1586659125.html

Розарио Доусон дебютировала в "Мандалорце" в роли джедая Асоки Тано

Розарио Доусон дебютировала в "Мандалорце" в роли джедая Асоки Тано

В последнем эпизоде второго сезона ​​сериала "Мандалорец", который выходит на платформе Disney+, актриса Розарио Доусон ("Семь жизней") дебютировала в роли... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T03:59

2020-11-28T03:59

2020-11-28T03:59

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В последнем эпизоде второго сезона ​​сериала "Мандалорец", который выходит на платформе Disney+, актриса Розарио Доусон ("Семь жизней") дебютировала в роли джедая Асоки Тано. Этот персонаж известен зрителям по анимационному сериалу "Звездные войны: Войны клонов", сообщает Deadline. По информации издания, ранее многие фанаты подозревали, что Доусон появится в "Мандалорце" в этом образе, и будет владеть двумя световыми мечами. Однако, как оказалось, Асоку Тано включили в сериал, чтобы она рассказала о прошлом малыша Йоды.Например, прочитав его мысли, Тано обнаруживает, что малыша зовут Грогу. Он вырос в храме джедаев на планете Корусант. Но после того, как к власти пришла Империя, его "кто-то забрал". Тано также рассказывает о судьбе Ордена джедаев и объясняет, почему отказывается учить этому мастерству Йоду. Премьера второго сезона "Мандалорца" состоялась 30 октября. Всего в него войдет восемь серий. Выход финальной запланирован на 18 декабря.

https://ria.ru/20201029/mandalorets-1582091306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the walt disney company, кино и сериалы, новости культуры