https://ria.ru/20201128/literatura-1586786594.html

В РПЦ наградили победителей литературного конкурса "Новая библиотека"

В РПЦ наградили победителей литературного конкурса "Новая библиотека"

В РПЦ наградили победителей ежегодного литературного конкурса "Новая библиотека", рассказал РИА Новости председатель Издательского совета Русской православной... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:07

2020-11-28T21:07

2020-11-28T21:07

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

федор достоевский

анатолий аксаков

минск

рига

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/106753/19/1067531918_0:576:1403:1365_1400x0_80_0_0_17f74e0f0022192cf1319b79b6726c5b.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В РПЦ наградили победителей ежегодного литературного конкурса "Новая библиотека", рассказал РИА Новости председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.В рамках конкурса "Новая библиотека" есть несколько номинаций: премия имени Достоевского - за выдающиеся литературное произведение в жанре романа или биографии, премия имени Аксакова - за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет), премия имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни.Лауреатом премии имени Федора Достоевского в этом году стал Вячеслав Бондаренко (Минск) за книгу "Отец Иоанн (Крестьянкин)", которая была опубликована в серии "Жизнь замечательных людей"."(По премии Аксакова, для подростков – ред.) из поступивших на конкурс произведений мы отметили роман Ирины Богдановой "Многая лета". Он посвящен сложным страницам русской истории, связанным с революцией и гражданской войной. Автор пишет о том, что наши женщины способны в самых сложных условиях, в бедствиях и испытаниях растить детей и любить. И в этом - обретать счастливую судьбу", - сказал митрополит Климент.Также в Издательском совете наградили еще нескольких писателей в номинации книг для юношества. "Мы отметили дипломом повесть Екатерины Каликинской "Стрела и река". Она рассказывает о том, как на Руси стали издаваться первые печатные книги. Повествование ведется от лица молодых людей той эпохи. Также диплома удостоился молодой прозаик Владимир Калашников за книгу "Лига выдающихся декадентов". Автор переносит нас в эпоху Серебряного века и сложных духовных исканий интеллигенции той поры", - пояснил иерарх.Диплома имени святых Петра и Февронии удостоилась писательница из Риги Далия Трускиновская за роман "Вологодские заговорщики". "Книга посвящена эпохе Смуты XVII века. Есть в романе и история героев, которые борются за свою любовь", - рассказал архиерей.По его словам, лауреаты получил денежное вознаграждение в 250 тысяч рублей, а остальные победители - дипломы.Глава издательского совета РПЦ напомнил, что из-за пандемии в 2020 году не присуждалась Патриаршая литературная премия: ее перенесли на 2021 год. Также он отметил, что многие мероприятия, в том числе конференции, проводятся онлайн, часть сотрудников работает на "удаленке", однако "жизнь не останавливается"."В настоящее время мы также ведем прием заявок на текущий сезон "Новой библиотеки". По тем же трем направлениям - крупная проза, произведение для подростков и книга о семье. Критерии прежние: книга должна быть написана ярко и увлекательно, и при этом она должна отражать христианское мировоззрение. Прием заявок ведется до 15 января. Правом выдвижения на конкурс обладают издательства, лауреаты Патриаршей литературной премии, архиереи и синодальные учреждения", - заключил собеседник агентства.Как ранее сообщали в РПЦ, в отличие от Патриаршей литературной премии, которая присуждается "за значительный вклад в развитие русской литературы", конкурс "Новая библиотека" посвящен отдельным произведениям.

https://ria.ru/20200422/1570433792.html

минск

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федор достоевский, анатолий аксаков, минск, рига