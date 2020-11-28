https://ria.ru/20201128/kupyura-1586712379.html

Как поступить, если в магазине говорят, что ваша купюра фальшивая

Как поступить, если в магазине говорят, что ваша купюра фальшивая

Если в магазине вам говорят, что ваша купюра выглядит подозрительной, не позволяйте ее уносить якобы для проведения проверки. Заниматься такой проверкой могут... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T03:30

2020-11-28T03:30

2020-11-28T13:15

алексей петропольский

деньги

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Если в магазине вам говорят, что ваша купюра выглядит подозрительной, не позволяйте ее уносить якобы для проведения проверки. Заниматься такой проверкой могут только банки, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Туда и следует обратиться для проверки подлинности денег. "Если купюра вызывает сомнения, то вам предоставят соответствующую справку: выпишут реквизиты денежного знака, ее номинал, год изготовления. Взамен вам выдадут деньги, а саму банкноту отправят на экспертизу, которая будет делаться в течение пяти рабочих дней", — отметил юрист.Вернут ее вам, лишь если она оказалась неподдельной, фальшивку уничтожат после того, как уведомят полицию и составят протокол изъятия. Никакого наказания за то, что у вас на руках оказалась фальшивка, нет — злой умысел и тем более преступную деятельность нужно доказать. Если это докажут, тогда можно лишиться свободы на срок от пяти до восьми лет. Есть и прецеденты, когда людей ошибочно осуждают за это, а потом оправдывают. "Ни в коем случае не надо идти на продуктовый рынок и пытаться там всучить сомнительную купюру, потому что в этом случае вы действительно совершаете преступление", — подытожил юрист.

https://ria.ru/20201127/dengi-1586540070.html

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алексей петропольский, деньги, общество