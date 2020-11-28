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На Кубани возбудили дело после столкновения автомобиля с поездом
На Кубани возбудили дело после столкновения автомобиля с поездом
Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда в Краснодарском крае, в результате которого погибли четыре... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:36
2020-11-28T13:36
2020-11-28T13:46
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда в Краснодарском крае, в результате которого погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли. На сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) отмечается, что столкновение произошло из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения. Подчеркивается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.Она добавила, что следователи осмотрели место происшествия, автомобиль и подвижной состав, допросили очевидцев и членов бригады локомотива, а также назначили необходимые экспертизы.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда в Краснодарском крае
, в результате которого погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли. На сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) отмечается, что столкновение произошло из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения. Подчеркивается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
"По факту столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщила Марковская.
Она добавила, что следователи осмотрели место происшествия, автомобиль и подвижной состав, допросили очевидцев и членов бригады локомотива, а также назначили необходимые экспертизы.