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На Кубани возбудили дело после столкновения автомобиля с поездом

На Кубани возбудили дело после столкновения автомобиля с поездом

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда в Краснодарском крае, в результате которого погибли четыре... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T13:36

2020-11-28T13:36

2020-11-28T13:46

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда в Краснодарском крае, в результате которого погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли. На сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) отмечается, что столкновение произошло из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения. Подчеркивается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.Она добавила, что следователи осмотрели место происшествия, автомобиль и подвижной состав, допросили очевидцев и членов бригады локомотива, а также назначили необходимые экспертизы.

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия