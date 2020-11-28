Косачев заявил об угрозе вооруженного конфликта после убийства Фахризаде
20:33 28.11.2020 (обновлено: 23:06 28.11.2020)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Убийство иранского физика Мохсена Фахризаде может спровоцировать боевые действия на Ближнем Востоке, заявил сенатор Константин Косачев.
"Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана", - написал он в Facebook.
Парламентарий отметил, что сейчас развитие ситуации будет зависеть от того, как произошедшее расследует Иран, а также от позиции других государств.
Он напомнил о публикациях американских СМИ, писавших, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Косачев отметил, что Пентагон распорядился о дислокации "Нимица" в Персидском заливе непосредственно перед убийством Фахризаде, а центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединенные Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности".
"Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен "спусковой крючок", каким вполне может стать гибель иранского ядерщика", - добавил он.
Произошедшее Косачев назвал "опасными играми" с непредсказуемыми последствиями.
"Тегеран идет цивилизованным путем, в отличие от тех, кто организовал это нападение, - заключил онж.
Накануне вооруженные люди напали на ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, он получил ранение и умер в больнице.
В Иране выразили убежденность причастности к убийству ученого Израиля и призвали другие страны осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани также пообщал не оставить произошедшее без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментируют обвинения Ирана.