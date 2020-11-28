https://ria.ru/20201128/kosachev-1586783915.html

Косачев заявил об угрозе вооруженного конфликта после убийства Фахризаде

Косачев заявил об угрозе вооруженного конфликта после убийства Фахризаде

Убийство иранского физика Мохсена Фахризаде может спровоцировать боевые действия на Ближнем Востоке, заявил сенатор Константин Косачев. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T20:33

2020-11-28T20:33

2020-11-28T23:06

убийство иранского физика-ядерщика

персидский залив

хасан роухани

министерство обороны ирана

вооруженные силы сша

ближний восток

мохаммад джавад зариф

f-16

мид германии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Убийство иранского физика Мохсена Фахризаде может спровоцировать боевые действия на Ближнем Востоке, заявил сенатор Константин Косачев.Парламентарий отметил, что сейчас развитие ситуации будет зависеть от того, как произошедшее расследует Иран, а также от позиции других государств.Он напомнил о публикациях американских СМИ, писавших, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Косачев отметил, что Пентагон распорядился о дислокации "Нимица" в Персидском заливе непосредственно перед убийством Фахризаде, а центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединенные Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности".Произошедшее Косачев назвал "опасными играми" с непредсказуемыми последствиями.Накануне вооруженные люди напали на ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, он получил ранение и умер в больнице. В Иране выразили убежденность причастности к убийству ученого Израиля и призвали другие страны осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани также пообщал не оставить произошедшее без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментируют обвинения Ирана.

https://ria.ru/20201128/iran-1586712622.html

https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html

https://ria.ru/20201128/fizik-1586781264.html

персидский залив

ближний восток

тегеран (город)

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