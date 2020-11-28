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В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Рекордно высокий уровень заболеваний коронавирусом зафиксирован в Японии, в субботу стало известно о 2591 новом случае, сообщил телеканал NHK на основе... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:52
2020-11-28T16:52
2020-11-28T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Рекордно высокий уровень заболеваний коронавирусом зафиксирован в Японии, в субботу стало известно о 2591 новом случае, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных с мест и минздрава страны.Из них на Токио приходится пятая часть – 561 случай заболевания. В Осаке зафиксировано 463 случая.За все время эпидемии в стране заболели 145,5 тысячи человек, скончались 2123 человека. Состояние 440 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 121 тысяча человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире