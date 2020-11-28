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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586761446.html
В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Рекордно высокий уровень заболеваний коронавирусом зафиксирован в Японии, в субботу стало известно о 2591 новом случае, сообщил телеканал NHK на основе... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:52
2020-11-28T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Рекордно высокий уровень заболеваний коронавирусом зафиксирован в Японии, в субботу стало известно о 2591 новом случае, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных с мест и минздрава страны.Из них на Токио приходится пятая часть – 561 случай заболевания. В Осаке зафиксировано 463 случая.За все время эпидемии в стране заболели 145,5 тысячи человек, скончались 2123 человека. Состояние 440 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 121 тысяча человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире

В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

16:52 28.11.2020
 
© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
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ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Рекордно высокий уровень заболеваний коронавирусом зафиксирован в Японии, в субботу стало известно о 2591 новом случае, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных с мест и минздрава страны.
Из них на Токио приходится пятая часть – 561 случай заболевания. В Осаке зафиксировано 463 случая.
За все время эпидемии в стране заболели 145,5 тысячи человек, скончались 2123 человека. Состояние 440 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 121 тысяча человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (город)ЯпонияТокиоВ мире
 
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