https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586761446.html

В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Рекордно высокий уровень заболеваний коронавирусом зафиксирован в Японии, в субботу стало известно о 2591 новом случае, сообщил телеканал NHK на основе... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:52

2020-11-28T16:52

2020-11-28T16:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

осака (город)

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Рекордно высокий уровень заболеваний коронавирусом зафиксирован в Японии, в субботу стало известно о 2591 новом случае, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных с мест и минздрава страны.Из них на Токио приходится пятая часть – 561 случай заболевания. В Осаке зафиксировано 463 случая.За все время эпидемии в стране заболели 145,5 тысячи человек, скончались 2123 человека. Состояние 440 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 121 тысяча человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

осака (город)

япония

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире