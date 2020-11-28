Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586755154.html
В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1691 до 133 324, что стало новым рекордом, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T15:44
2020-11-28T15:44
распространение нового коронавируса
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_ad05107a6714e7fff709db9e9309d0cd.jpg
МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1691 до 133 324, что стало новым рекордом, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.По данным на пятницу, в стране было зарегистрировано 131 633 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1136 умерших пациентов за весь период распространения инфекции на территории страны. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев инфицирования – 1621.Также отмечается, что "в Беларуси на 28 ноября выздоровели и выписаны 111 455 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586211425.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_202d461780da786274ef5121a0c18563.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

15:44 28.11.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1691 до 133 324, что стало новым рекордом, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
По данным на пятницу, в стране было зарегистрировано 131 633 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1136 умерших пациентов за весь период распространения инфекции на территории страны. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев инфицирования – 1621.

"Зарегистрировано 133 324 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 220 795 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1143 пациента (на семь больше, чем накануне - ред.) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.

Также отмечается, что "в Беларуси на 28 ноября выздоровели и выписаны 111 455 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 10:52Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии оценили российскую вакцину от COVID-19, заявил посол
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
15:50Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
15:44В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния