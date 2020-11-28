В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1691 до 133 324, что стало новым рекордом, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
По данным на пятницу, в стране было зарегистрировано 131 633 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1136 умерших пациентов за весь период распространения инфекции на территории страны. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев инфицирования – 1621.
"Зарегистрировано 133 324 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 220 795 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1143 пациента (на семь больше, чем накануне - ред.) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Также отмечается, что "в Беларуси на 28 ноября выздоровели и выписаны 111 455 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.