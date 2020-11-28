https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586755154.html

В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1691 до 133 324, что стало новым рекордом, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T15:44

2020-11-28T15:44

2020-11-28T15:44

распространение нового коронавируса

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_ad05107a6714e7fff709db9e9309d0cd.jpg

МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1691 до 133 324, что стало новым рекордом, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.По данным на пятницу, в стране было зарегистрировано 131 633 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1136 умерших пациентов за весь период распространения инфекции на территории страны. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев инфицирования – 1621.Также отмечается, что "в Беларуси на 28 ноября выздоровели и выписаны 111 455 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586211425.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире