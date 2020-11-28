https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586728014.html

В Москве за сутки госпитализировали 1518 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1518 пациентов с COVID-19

Более 1,5 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T10:37

2020-11-28T10:37

2020-11-28T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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