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В Москве за сутки госпитализировали 1518 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1518 пациентов с COVID-19
Более 1,5 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:37
2020-11-28T10:37
2020-11-28T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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