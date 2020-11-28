https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586712033.html

Названы отличия симптомов COVID-19 и рака легких

Названы отличия симптомов COVID-19 и рака легких

Симптомы COVID-19 и рака легких можно отличить по ряду ключевых признаков, пишет The Sun со ссылкой на председателя британской ассоциации по борьбе с этим... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T02:52

2020-11-28T02:52

2020-11-28T02:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249003_0:270:2681:1778_1400x0_80_0_0_3a0f9968575c07f769313e710f14b5b7.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Симптомы COVID-19 и рака легких можно отличить по ряду ключевых признаков, пишет The Sun со ссылкой на председателя британской ассоциации по борьбе с этим заболеванием Роберта Ринтула."При раке легких возникает дополнительная путаница из-за симптомов, сходных с COVID-19", - отметил врач.По его словам, существует несколько ключевых различий между коронавирусной инфекцией и раком легких. "Появившийся сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть COVID-19. Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких", - предупредил специалист.Ринтул отметил, что, хотя респираторные симптомы наблюдаются при обоих заболеваниях, коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно. При этом особенности, более типичные для COVID-19, включают в себя потерю запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадку и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель, добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585277620.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире