https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586712033.html
Названы отличия симптомов COVID-19 и рака легких
Названы отличия симптомов COVID-19 и рака легких
Симптомы COVID-19 и рака легких можно отличить по ряду ключевых признаков, пишет The Sun со ссылкой на председателя британской ассоциации по борьбе с этим... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T02:52
2020-11-28T02:52
2020-11-28T02:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Симптомы COVID-19 и рака легких можно отличить по ряду ключевых признаков, пишет The Sun со ссылкой на председателя британской ассоциации по борьбе с этим заболеванием Роберта Ринтула."При раке легких возникает дополнительная путаница из-за симптомов, сходных с COVID-19", - отметил врач.По его словам, существует несколько ключевых различий между коронавирусной инфекцией и раком легких. "Появившийся сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть COVID-19. Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких", - предупредил специалист.Ринтул отметил, что, хотя респираторные симптомы наблюдаются при обоих заболеваниях, коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно. При этом особенности, более типичные для COVID-19, включают в себя потерю запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадку и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель, добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585277620.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости.
Симптомы COVID-19
и рака легких можно отличить по ряду ключевых признаков, пишет The Sun
со ссылкой на председателя британской ассоциации по борьбе с этим заболеванием Роберта Ринтула.
"При раке легких возникает дополнительная путаница из-за симптомов, сходных с COVID-19", - отметил врач.
По его словам, существует несколько ключевых различий между коронавирусной инфекцией и раком легких. "Появившийся сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть COVID-19. Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких", - предупредил специалист.
Ринтул отметил, что, хотя респираторные симптомы наблюдаются при обоих заболеваниях, коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно. При этом особенности, более типичные для COVID-19, включают в себя потерю запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадку и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель, добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.