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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586708778.html
Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса
Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса
Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T00:42
2020-11-28T01:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
университет джонса хопкинса
китай
ухань
италия
общество
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции."Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", — сказал специалист.Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.Критика версииМикробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого ученого Александра Кекуле о том, что по миру распространяется итальянский штамм коронавируса."Профессор Александр Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины", — заявил Иванов в беседе с "МК". По его словам, немецкий ученый любит сказать "что-нибудь эффектное".При этом Иванов отметил, что ни у кого, включая Кекуле, не вызывает сомнения "китайское" происхождение коронавируса."Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер", — пояснил собеседник.Пандемия COVID-19Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Пандемия охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 12,88 миллиона заболевших), Индия (9,3 миллиона) и Бразилия (6,2 миллиона).В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, китай, ухань, италия, общество, в мире

Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса

00:42 28.11.2020 (обновлено: 01:51 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции.
"Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", — сказал специалист.
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Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.
Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.

Критика версии

Микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого ученого Александра Кекуле о том, что по миру распространяется итальянский штамм коронавируса.
"Профессор Александр Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины", — заявил Иванов в беседе с "МК". По его словам, немецкий ученый любит сказать "что-нибудь эффектное".
При этом Иванов отметил, что ни у кого, включая Кекуле, не вызывает сомнения "китайское" происхождение коронавируса.
"Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер", — пояснил собеседник.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".
Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Пандемия охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 12,88 миллиона заболевших), Индия (9,3 миллиона) и Бразилия (6,2 миллиона).
В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаКитайУханьИталияОбществоВ мире
 
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