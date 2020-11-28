https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586708778.html

Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса

Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса

Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T00:42

2020-11-28T00:42

2020-11-28T01:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

университет джонса хопкинса

китай

ухань

италия

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:448:2048:1600_1400x0_80_0_0_2371299cce22b43d14dd437315457ab6.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции."Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", — сказал специалист.Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.Критика версииМикробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого ученого Александра Кекуле о том, что по миру распространяется итальянский штамм коронавируса."Профессор Александр Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины", — заявил Иванов в беседе с "МК". По его словам, немецкий ученый любит сказать "что-нибудь эффектное".При этом Иванов отметил, что ни у кого, включая Кекуле, не вызывает сомнения "китайское" происхождение коронавируса."Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер", — пояснил собеседник.Пандемия COVID-19Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Пандемия охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 12,88 миллиона заболевших), Индия (9,3 миллиона) и Бразилия (6,2 миллиона).В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/zaschita-1586702164.html

https://ria.ru/20201126/kovid-1586432867.html

китай

ухань

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, китай, ухань, италия, общество, в мире