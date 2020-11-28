Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса
00:42 28.11.2020 (обновлено: 01:51 28.11.2020)
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции.
"Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", — сказал специалист.
Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.
Критика версии
Микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого ученого Александра Кекуле о том, что по миру распространяется итальянский штамм коронавируса.
"Профессор Александр Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины", — заявил Иванов в беседе с "МК". По его словам, немецкий ученый любит сказать "что-нибудь эффектное".
При этом Иванов отметил, что ни у кого, включая Кекуле, не вызывает сомнения "китайское" происхождение коронавируса.
"Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер", — пояснил собеседник.
Пандемия COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".
Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Пандемия охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 12,88 миллиона заболевших), Индия (9,3 миллиона) и Бразилия (6,2 миллиона).
В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.