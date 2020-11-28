https://ria.ru/20201128/karantin-1586725887.html
Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 32
Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 32
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 32, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:20
2020-11-28T10:20
2020-11-28T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 32, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 27 ноября, сообщалось о 29 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,79% от общего количества, следует из данных министерства.За 27 ноября ушли на карантин четыре школы, вышла из карантина - одна.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, общество