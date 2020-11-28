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https://ria.ru/20201128/karantin-1586725887.html
Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 32
Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 32
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 32, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:20
2020-11-28T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 32, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 27 ноября, сообщалось о 29 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,79% от общего количества, следует из данных министерства.За 27 ноября ушли на карантин четыре школы, вышла из карантина - одна.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, общество

Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 32

10:20 28.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 32, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 27 ноября, сообщалось о 29 школах, ушедших на карантин.
Сотрудники полиции и медики в школе в Нальчике, где произошел конфликт между учителем и учеником - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Власти рассказали о школе в Нальчике, где избили учителя
"Всего в 32 школах в 19 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,08% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,79% от общего количества, следует из данных министерства.
За 27 ноября ушли на карантин четыре школы, вышла из карантина - одна.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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