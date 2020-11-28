https://ria.ru/20201128/investproekty-1586740545.html
Регионам просубсидируют инвестпроекты по созданию туристских кластеров
Регионам просубсидируют инвестпроекты по созданию туристских кластеров
Правительство России на заседании одобрило изменения в распределении субсидий на инвестиционные проекты по созданию в субъектах РФ туристских кластеров,... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:55
2020-11-28T12:55
2020-11-28T12:55
туризм
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1400x0_80_0_0_963fa015d998f6a2c44deb2ea426a07e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило изменения в распределении субсидий на инвестиционные проекты по созданию в субъектах РФ туристских кластеров, сообщила пресс-служба кабмина.Как поясняет кабмин, в рамках подпрограммы "Туризм" госпрограммы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2020 году высвободились бюджетные ассигнования. Добавляется, что в целях повышения эффективности использования бюджетных средств предлагается их перераспределить.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0263d41541a121e3c3fe391b751d5dec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило изменения в распределении субсидий на инвестиционные проекты по созданию в субъектах РФ туристских кластеров, сообщила пресс-служба кабмина.
"О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое приложением ... к федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в части 2020 года... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Как поясняет кабмин, в рамках подпрограммы "Туризм" госпрограммы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2020 году высвободились бюджетные ассигнования. Добавляется, что в целях повышения эффективности использования бюджетных средств предлагается их перераспределить.