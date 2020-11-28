Регионам просубсидируют инвестпроекты по созданию туристских кластеров

"О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое приложением ... к федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в части 2020 года... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.