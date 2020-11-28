https://ria.ru/20201128/invalidnost-1586726691.html

В России упростили правила оформления инвалидности

В России упростили правила оформления инвалидности

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T10:29

2020-11-28T10:29

2020-11-28T12:40

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Для того чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указаны не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново. По новым правилам специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает.При этом возврат направлений должен занимать не более трех дней, еще две недели отводятся поликлинике на доработку документов.Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство ввело из-за пандемии. Он позволяет присваивать инвалидность без личного обращения гражданина в бюро МСЭ, а уже установленную автоматически продлевать на шесть месяцев. Этот порядок действует до 1 марта 2021 года.

https://ria.ru/20201005/invalidy-1578149151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, михаил мишустин, общество