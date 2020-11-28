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В России упростили правила оформления инвалидности
В России упростили правила оформления инвалидности
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:29
2020-11-28T12:40
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Для того чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указаны не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново. По новым правилам специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает.При этом возврат направлений должен занимать не более трех дней, еще две недели отводятся поликлинике на доработку документов.Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство ввело из-за пандемии. Он позволяет присваивать инвалидность без личного обращения гражданина в бюро МСЭ, а уже установленную автоматически продлевать на шесть месяцев. Этот порядок действует до 1 марта 2021 года.
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

В России упростили правила оформления инвалидности

10:29 28.11.2020 (обновлено: 12:40 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Для того чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указаны не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново. По новым правилам специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает.
При этом возврат направлений должен занимать не более трех дней, еще две недели отводятся поликлинике на доработку документов.
Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство ввело из-за пандемии. Он позволяет присваивать инвалидность без личного обращения гражданина в бюро МСЭ, а уже установленную автоматически продлевать на шесть месяцев. Этот порядок действует до 1 марта 2021 года.
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