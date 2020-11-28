https://ria.ru/20201128/gazoprovod-1586778388.html
Nord Stream 2 AG возобновит укладку "Северного потока — 2" до конца года
Nord Stream 2 AG возобновит укладку "Северного потока — 2" до конца года
Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG собирается в декабре возобновить строительство газопровода. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:30
2020-11-28T19:30
2020-11-28T22:50
германия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG собирается в декабре возобновить строительство газопровода.Одно из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", это якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования — 26 ноября после месячной стоянки в немецком порту Мукран вышел в море и взял курс на Калининград.Против трубопровода активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный газ.В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.В середине ноября правительство Германии вновь объявило о неприемлемости экстерриториальных санкций против проекта. В Берлине добавили, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html
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германия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, в мире