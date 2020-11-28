Джону Гальяно — 60. Как бывший король моды стал "просто портным"

Его звали Хуан. Точнее, Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен. Такое величественное имя получил при рождении сын простого водопроводчика и домохозяйки. До шести лет мальчик жил на Гибралтаре — крохотной британской колонии на территории Испании, а потом переехал с родителями в Лондон, где и стал Джоном.

После южных красок и запахов пейзажи Англии казались мальчику невыносимо серыми. От хандры спасала мать: она учила сына и двух дочерей танцевать фламенко, наряжала детей на прогулки, даже если им предстоял поход в булочную.