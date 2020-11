Джону Гальяно — 60. Как бывший король моды стал "просто портным"

Через пару лет, в 1996-м, Гальяно предложили должность креативного директора женской линии дома Christian Dior, который тогда переживал не лучшие времена. Креативность дизайнера не ограничивали, бюджеты выделяли огромные, так что он творил по принципу too much is never too much.

На показах выезжали поезда и кареты, вырастали сказочные леса, разливались океаны. В отличие от других дизайнеров, робко выходящих на подиум под занавес дефиле и быстро убегающих за кулисы, Гальяно превращал свои финальные появления в шоу. Кем он только не наряжался: тореадором и космонавтом, пиратом и аристократом, Джорджем Вашингтоном и Наполеоном!..