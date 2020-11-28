https://ria.ru/20201128/fizik-yaderschik-1586752994.html

Берлин опасается эскалации в Персидском заливе после убийства физика

Берлин опасается эскалации в Персидском заливе после убийства физика

Германия опасается новой эскалации в регионе Персидского залива после убийства физика Мохсена Фахризаде в Иране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД ФРГ. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T15:08

2020-11-28T15:08

2020-11-28T15:26

хасан роухани

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

сша

персидский залив

мид германии

иран

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675586_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_16dbad71f7bb4863fe283814c3b1c4fa.jpg

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Германия опасается новой эскалации в регионе Персидского залива после убийства физика Мохсена Фахризаде в Иране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД ФРГ.В ведомстве подчеркнули, что за несколько недель до прихода к власти новой администрации в США важно сохранить возможности для переговоров с Ираном, чтобы спор вокруг иранской ядерной программы мог быть разрешен путем переговоров."Поэтому мы призываем всех участников воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - отметили в МИД.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.

https://ria.ru/20201128/fizik-1586737967.html

сша

персидский залив

иран

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, сша, персидский залив, мид германии, иран, берлин (город), в мире