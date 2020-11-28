Берлин опасается эскалации в Персидском заливе после убийства физика
15:08 28.11.2020 (обновлено: 15:26 28.11.2020)
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
© AP Photo / Fars News Agency
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Германия опасается новой эскалации в регионе Персидского залива после убийства физика Мохсена Фахризаде в Иране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД ФРГ.
"Мы очень обеспокоены сообщениями из Ирана о том, что Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения. Пока у нас нет собственных сведений об инциденте. Однако уже ясно, что убийство Мохсена Фахризаде снова ухудшит ситуацию в регионе - в то время, когда нам совсем не нужна такая эскалация", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что за несколько недель до прихода к власти новой администрации в США важно сохранить возможности для переговоров с Ираном, чтобы спор вокруг иранской ядерной программы мог быть разрешен путем переговоров.
"Поэтому мы призываем всех участников воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - отметили в МИД.
Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.
Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.