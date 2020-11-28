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Зариф назвал убийство иранского физика трусливым террором
Зариф назвал убийство иранского физика трусливым террором
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде грубым нарушением норм международного права и... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T20:01
2020-11-28T20:01
убийство иранского физика-ядерщика
мохаммад джавад зариф
иран
в мире
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде грубым нарушением норм международного права и расценивает это как террористический акт."Трусливый террор (убийство – ред.) ещё одного из выдающихся учёных Ирана… преступниками-террористами является грубым нарушением норм международного права, игнорированием человеческих и моральных устоев, за чем следует явная международная ответственность. Мы призываем международное сообщество к осуждению государственного терроризма" - говорится в заявлении Зарифа в Twitter, написанном на русском языке.Помимо заявления на русском, Зариф опубликовал сообщение с таким же содержанием на китайском языке. Заявлений на фарси или английском министр не сделал.Накануне вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.
https://ria.ru/20201128/fizik-1586772655.html
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убийство иранского физика-ядерщика, мохаммад джавад зариф, иран, в мире

Зариф назвал убийство иранского физика трусливым террором

20:01 28.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде грубым нарушением норм международного права и расценивает это как террористический акт.
"Трусливый террор (убийство – ред.) ещё одного из выдающихся учёных Ирана… преступниками-террористами является грубым нарушением норм международного права, игнорированием человеческих и моральных устоев, за чем следует явная международная ответственность. Мы призываем международное сообщество к осуждению государственного терроризма" - говорится в заявлении Зарифа в Twitter, написанном на русском языке.
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе
Помимо заявления на русском, Зариф опубликовал сообщение с таким же содержанием на китайском языке. Заявлений на фарси или английском министр не сделал.
Накануне вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.
Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.
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Убийство иранского физика-ядерщикаМохаммад Джавад ЗарифИранВ мире
 
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