https://ria.ru/20201128/engels-1586647060.html

Биография Фридриха Энгельса

Биография Фридриха Энгельса

Немецкий мыслитель, публицист и общественный деятель, один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс (Friedrich Engels) родился 28 ноября 1820 года в городе РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T02:21

2020-11-28T02:21

2020-11-28T02:21

справки

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Немецкий мыслитель, публицист и общественный деятель, один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс (Friedrich Engels) родился 28 ноября 1820 года в городе Бармене (ныне город Вупперталь в Германии). Он был старшим из девяти детей текстильного фабриканта Фридриха Энгельса-старшего.До 14 лет Энгельс учился в городской школе, в 1834 году поступил в гимназию. В 1837 году, не окончив последнего класса, по настоянию отца ушел из гимназии, чтобы посвятить себя коммерческой деятельности. В 1838 году отец направил его в Бремен для службы в торговой фирме.С 1839 года Энгельс стал сотрудничать с изданием "Германский телеграф" (Telegraph fur Deutschland) – печатным органом радикально-оппозиционного литературного направления "Молодая Германия", регулярно публикуя статьи, в которых проявил себя как революционный демократ.В сентябре 1841 года Энгельс приехал в Берлин отбывать воинскую повинность. К этому времени он уже был известен поэтическими и литературно-публицистическими произведениями (под псевдонимом Ф. Освальд), составил либретто оперы "Кола ди Риенцо" (1840-1841).В свободное от военной службы время Энгельс посещал лекции в Берлинском университете, занимался философией, сблизился с младогегельянцами, делавшими из философии Гегеля радикальные и атеистические выводы.В октябре 1842 года, окончив военную службу, вернулся в Бремен, но вскоре переехал в Манчестер (Великобритания), где находилась фабрика "Эрмен и Энгельс", совладельцем которой был его отец. Направляясь в Великобританию, остановился в Кельне, посетив редакцию "Рейнской газеты", главным редактором которой был Карл Маркс.В Великобритании Энгельс окончательно стал социалистом. Он познакомился с лидерами чартистского движения, сотрудничал в печатном органе чартистов "Северная звезда" (The Northern Star), стал членом чартистской партии.В 1844 году вышла его работа "Положение рабочего класса в Англии", основанная на официальных парламентских отчетах, которая привлекла широкое внимание общественности. В том же году в Париже (Франция) Энгельс встретился с Карлом Марксом. Эта новая встреча послужила началом их дружбы и тесного сотрудничества. В 1846 году Маркс и Энгельс организовали Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет с целью идейного и организационного сплочения социалистов разных стран и подготовки создания пролетарской партии.В начале 1847 года в Лондоне они вступили в "Союз справедливых" (тайная организация немецких политических эмигрантов). По их предложению на первом конгрессе "Союз справедливых" был переименован в Союз коммунистов, а его девиз "Все люди – братья!" был заменен лозунгом: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".В октябре 1847 года Энгельс вернулся в Париж и принял активное участие в подготовке второго конгресса союза. В феврале 1848 года вышел "Манифест Коммунистической партии" – произведение Маркса и Энгельса, первый программный документ марксизма,выдержавший впоследствии свыше тысячи переизданий.Во время Революции 1848 года во Франции Центральный комитет Союза коммунистов принял решение о создании в Кельне собственного печатного органа, в июне 1848 вышел 1-й номер "Новой Рейнской газеты" (Neue Rheinische Zeitung). В сентябре 1848 года Энгельс был вынужден бежать из Германии и некоторое время провел в Швейцарии, продолжая сотрудничать в газете. В мае 1849 года он принял участие в вооруженной борьбе в Вуппертале, затем в Бадене и Пфальце. После поражения революции Энгельс вновь уехал в Швейцарию.В ноябре 1849 года Фридрих Энгельс вернулся в Великобританию, где до 1870 года был совладельцем семейной фирмы, что позволяло ему оказывать постоянную финансовую поддержку Карлу Марксу.В 1851 году он приступил к систематическим занятиям военной теорией, в 1858 году – к изучению философских проблем естествознания. В 1854-1855 годах подготовил работу "Германия и панславизм", в которой выступил против панславизма и революционных процессов, назревавших в России.В 1864 году с созданием Международного товарищества рабочих – 1-го Интернационала Энгельс фактически стал одним из его руководителей. Вместе с Марксом разработал тактическую платформу организации по ирландскому вопросу, по вопросу о путях национального объединения Германии ("Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия", 1865) и о позиции международного пролетариата по отношению к австро-прусской войне (1866) и франко-прусской войне (1870–1871).С 1870 года он входил в Генеральный совет 1-го Интернационала.В 1876-1878 годах было создано одно из главных произведений Энгельса – "Анти-Дюринг" (полное название "Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом"). Работа содержала всестороннее изложение трех составных частей марксизма – диалектического и исторического материализма, политической экономии, теории научного коммунизма и состояла из трех основных отделов: "Философия", "Политическая экономия", "Социализм".В октябре 1884 года был опубликован его труд "Происхождение семьи, частной собственности и государства", в котором рассматривались основные проблемы первобытной истории, анализировался процесс разложения родового общества, становления частной собственности, классов и государства. В 1886 году Энгельс закончил книгу "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии", которая была посвящена вопросу об отношении марксистской философии к классической немецкой философии, в особенности к философии Гегеля и Фейербаха. После смерти Карла Маркса (1883) Фридрих Энгельс принялся за издание томов "Капитала", составив из черновых рукописей Маркса окончательный текст: в 1885 году вышел 2-й том, в 1894 году – 3-й том "Капитала", были подготовлены третье и четвертое немецкое издание 1-го тома "Капитала" и английское издание 1-го тома.5 августа 1895 года Фридрих Энгельс скончался в Лондоне от рака пищевода. Согласно последней воле, его тело было кремировано, а урна с прахом была опущена в море у Истборна (Великобритания) – любимого места отдыха Энгельса.Энгельс не признавал института брака, его гражданской женой была ирландская работница Мэри Бернс. После ее смерти в 1863 году Энгельс жил гражданским браком с Лиззи Бернс – младшей сестрой Мэри. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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