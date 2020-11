https://ria.ru/20201128/cyr-1586641909.html

Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Альтернативная рок-группа Smashing Pumkins представила новый двойной альбом "Сyr" в составе 20 треков.В пластинку также вошли ранее выпущенная заглавная композиция "Cyr". Это первая большая работа группы после "Mellon Collie and the Infinite Sadness" 1995 года, занявшего первую строчку чарта Billboard 200.Продюсером проекта выступил фронтмен Билли Корган. В записи также принимали участие гитаристы Джеймс Иха и Джефф Шредер и барабанщик Джимми Чемберлин Предыдущая пластинка Smashing Pumpkins "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun." вышла в 2018 году.

