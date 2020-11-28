https://ria.ru/20201128/bagazhnik-1586711496.html

Стало известно, какие неожиданные предметы нельзя возить в своей машине

Стало известно, какие неожиданные предметы нельзя возить в своей машине

Все знают о запрете на перевозку оружия, наркотиков, опасных грузов и тому подобного. Однако есть и другие категории грузов, которые подпадают под специальные... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T02:21

2020-11-28T02:21

2020-11-28T13:15

наркотики

оружие

егор редин

авто

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Все знают о запрете на перевозку оружия, наркотиков, опасных грузов и тому подобного. Однако есть и другие категории грузов, которые подпадают под специальные требования. О них агентству "Прайм" рассказали управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин и ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Отдельно регламентируются правила провоза длинномеров и негабаритного груза. Можно получить штраф, если он мешает обзору, управлению и опасен для других участников движения, говорит Редин.Если вы везете товар в заводских упаковках, например рыбу, икру или мясо, претензий к вам не будет, а вот если таких упаковок нет, вы должны иметь при себе либо документы на продукцию, либо чек, подтверждающий, что вы честно ее купили, а не получили путем незаконной охоты или отлова, добавляет Уткин. Особенно это касается рыбы ценных пород: за незаконный отлов штраф может достигать 500 тысяч рублей, а груз конфискуют. То же самое касается дров, деревьев и даже новогодних елей: вы должны подтвердить легальность их происхождения. "Даже за одну срубленную к Новому году елочку штраф может составить до четырех тысяч рублей. Соответственно, чем больше дров, тем больше штраф", — уточняет Редин.Проблемы могут возникнуть даже с перевозкой алкоголя: если нет маркировки, его количество в автомобиле строго регламентировано. Это особенно важно в преддверии праздников: перевозя много бутылок, имейте при себе чек из магазина, советуют эксперты.

https://ria.ru/20201127/dengi-1586540070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, оружие, егор редин, авто, общество