https://ria.ru/20201128/avto-1586721077.html

Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто

Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто

Пандемия коронавируса не помешала планам россиян приобрести автомобиль, но заставила их более взвешенно отнестись к покупке: экономить собирается 60%... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T09:18

2020-11-28T09:18

2020-11-28T09:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новосибирск

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса не помешала планам россиян приобрести автомобиль, но заставила их более взвешенно отнестись к покупке: экономить собирается 60% опрошенных, причем треть из них - именно из-за коронавируса, говорится в исследовании Райффайзенбанка. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.В онлайн-опросе участвовали порядка тысячи жителей пяти городов-миллиоников, которые в ближайшее время планируют покупку автомобиля. Это мужчины и женщины (45% и 55%) преимущественно 26-45 лет.Из тех, кто будет экономить, почти половина (49%) респондентов выберет модель или марку дешевле, однако 18% не откажутся от желанного бренда, а просто возьмут автомобиль годом старше, чем хотели изначально. Среди всех респондентов этот путь оказался наиболее характерен для москвичей (29%).Треть же всех опрошенных планирует приобретать личный транспорт на вторичном рынке. Больше, чем остальные, этот вариант рассматривают жители Новосибирска (60%). Среди иных вариантов, на чем можно сэкономить, чаще всего упоминали отказ от дополнительной комплектации и услуг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200927/pokupka-1577800443.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, общество