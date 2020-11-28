Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса не помешала планам россиян приобрести автомобиль, но заставила их более взвешенно отнестись к покупке: экономить собирается 60% опрошенных, причем треть из них - именно из-за коронавируса, говорится в исследовании Райффайзенбанка. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
В онлайн-опросе участвовали порядка тысячи жителей пяти городов-миллиоников, которые в ближайшее время планируют покупку автомобиля. Это мужчины и женщины (45% и 55%) преимущественно 26-45 лет.
"Большинство россиян (60%) собираются экономить на покупке автомобиля. Однако только треть россиян считает, что экономить на покупке автомобиля она вынуждена из-за пандемии. Почти половина (47%) опрошенных утверждает, что коронавирус никак не повлиял на их решение приобретать личный транспорт", - сообщили в банке.
Из тех, кто будет экономить, почти половина (49%) респондентов выберет модель или марку дешевле, однако 18% не откажутся от желанного бренда, а просто возьмут автомобиль годом старше, чем хотели изначально. Среди всех респондентов этот путь оказался наиболее характерен для москвичей (29%).
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Треть же всех опрошенных планирует приобретать личный транспорт на вторичном рынке. Больше, чем остальные, этот вариант рассматривают жители Новосибирска (60%). Среди иных вариантов, на чем можно сэкономить, чаще всего упоминали отказ от дополнительной комплектации и услуг.
"Покупка автомобиля – вторая по популярности причина для получения потребительского кредита у нас. Средний чек в этом случае составляет порядка 525 тысяч рублей" — отметил руководитель по развитию потребительского кредитования Райффайзенбанка Иван Карпов.
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