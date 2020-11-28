Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/astrazeneca-1586754981.html
ВОЗ ожидает результатов тестирования AstraZeneca в малых дозах
ВОЗ ожидает результатов тестирования AstraZeneca в малых дозах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T15:43
2020-11-28T15:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дональд трамп
astrazeneca
воз
оксфордский университет
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585910231_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_6c7dc7cc959ef791b29d4fccbd2553e1.jpg
ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее стало известно, что британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Они оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.В организации подчеркнули, что надеются на публикацию полных данных о вакцине AstraZeneca. "Изучив подробные данные, мы сможем лучше понять эффективность вакцины", - отметили в ВОЗ.В организации добавили, что комментировать информацию, представленную исследователями в пресс-релизе, пока рано, и ВОЗ надеется получить дополнительные данные.Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201126/vaktsiny-1586519851.html
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585937148.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585910231_268:0:3000:2048_1400x0_80_0_0_4294c4c84048954fb6403873de21fea7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, astrazeneca , воз, оксфордский университет, сша, в мире

ВОЗ ожидает результатов тестирования AstraZeneca в малых дозах

15:43 28.11.2020
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее стало известно, что британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 20:46Распространение нового коронавируса
Разработчики "Спутник V" предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Они оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
"Мы слышали от AstraZeneca, что они хотят провести полное испытание малых доз вакцины, чтобы лучше понять более высокую эффективность малых доз. Это будет приветствоваться, поскольку в текущих испытаниях изучается полная доза", - сообщили в ВОЗ.
В организации подчеркнули, что надеются на публикацию полных данных о вакцине AstraZeneca. "Изучив подробные данные, мы сможем лучше понять эффективность вакцины", - отметили в ВОЗ.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 16:33Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca
В организации добавили, что комментировать информацию, представленную исследователями в пресс-релизе, пока рано, и ВОЗ надеется получить дополнительные данные.
Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дональд ТрампAstraZenecaВОЗОксфордский университетСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
15:50Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
15:44В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния