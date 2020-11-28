ВОЗ ожидает результатов тестирования AstraZeneca в малых дозах
ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее стало известно, что британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности.
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Они оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
"Мы слышали от AstraZeneca, что они хотят провести полное испытание малых доз вакцины, чтобы лучше понять более высокую эффективность малых доз. Это будет приветствоваться, поскольку в текущих испытаниях изучается полная доза", - сообщили в ВОЗ.
В организации подчеркнули, что надеются на публикацию полных данных о вакцине AstraZeneca. "Изучив подробные данные, мы сможем лучше понять эффективность вакцины", - отметили в ВОЗ.
В организации добавили, что комментировать информацию, представленную исследователями в пресс-релизе, пока рано, и ВОЗ надеется получить дополнительные данные.
Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.
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