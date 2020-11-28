https://ria.ru/20201128/astrazeneca-1586754981.html

ВОЗ ожидает результатов тестирования AstraZeneca в малых дозах

ВОЗ ожидает результатов тестирования AstraZeneca в малых дозах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T15:43

2020-11-28T15:43

2020-11-28T15:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дональд трамп

astrazeneca

воз

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ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее стало известно, что британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Они оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.В организации подчеркнули, что надеются на публикацию полных данных о вакцине AstraZeneca. "Изучив подробные данные, мы сможем лучше понять эффективность вакцины", - отметили в ВОЗ.В организации добавили, что комментировать информацию, представленную исследователями в пресс-релизе, пока рано, и ВОЗ надеется получить дополнительные данные.Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/vaktsiny-1586519851.html

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585937148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, astrazeneca , воз, оксфордский университет, сша, в мире