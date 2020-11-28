https://ria.ru/20201128/arkheologiya-1586711182.html

Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты

Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты

Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T02:02

2020-11-28T02:02

2020-11-28T11:16

риа наука

археология

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/48/1560064856_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ff43171f512133afa63eba0479b51815.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail.На склоне горы в национальном парке Ютунхеймен после таяния ледника нашли почти 70 древков стрел, обувь, ткани и кости оленей.Радиоуглеродное датирование показало, что самые старые изделия относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые последние — к 1300-м годам нашей эры.Находясь большую часть времени в недрах ледника, некоторые стрелы сохранились практически в первоначальном виде. На наконечниках все еще видны следы смолы и шпагата, позволявшим им крепиться к деревянному древку. Ранее стало известно, что в Нидерландах археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами.Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.

https://ria.ru/20200919/aleksandr-1577446789.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, норвегия