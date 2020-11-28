https://ria.ru/20201128/arkheologiya-1586711182.html
Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты
Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты
Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T02:02
2020-11-28T02:02
2020-11-28T11:16
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail.На склоне горы в национальном парке Ютунхеймен после таяния ледника нашли почти 70 древков стрел, обувь, ткани и кости оленей.Радиоуглеродное датирование показало, что самые старые изделия относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые последние — к 1300-м годам нашей эры.Находясь большую часть времени в недрах ледника, некоторые стрелы сохранились практически в первоначальном виде. На наконечниках все еще видны следы смолы и шпагата, позволявшим им крепиться к деревянному древку. Ранее стало известно, что в Нидерландах археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами.Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.
https://ria.ru/20200919/aleksandr-1577446789.html
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археология, норвегия
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Норвежские археологи
обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail
.
На склоне горы в национальном парке Ютунхеймен после таяния ледника нашли почти 70 древков стрел, обувь, ткани и кости оленей.
Радиоуглеродное датирование показало, что самые старые изделия относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые последние — к 1300-м годам нашей эры.
Находясь большую часть времени в недрах ледника, некоторые стрелы сохранились практически в первоначальном виде. На наконечниках все еще видны следы смолы и шпагата, позволявшим им крепиться к деревянному древку.
Ранее стало известно, что в Нидерландах
археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами.
Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.