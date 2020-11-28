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Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты
Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты
Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 28.11.2020
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риа наука
археология
норвегия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail.На склоне горы в национальном парке Ютунхеймен после таяния ледника нашли почти 70 древков стрел, обувь, ткани и кости оленей.Радиоуглеродное датирование показало, что самые старые изделия относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые последние — к 1300-м годам нашей эры.Находясь большую часть времени в недрах ледника, некоторые стрелы сохранились практически в первоначальном виде. На наконечниках все еще видны следы смолы и шпагата, позволявшим им крепиться к деревянному древку. Ранее стало известно, что в Нидерландах археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами.Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.
https://ria.ru/20200919/aleksandr-1577446789.html
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археология, норвегия

Археологи после таяния ледника нашли уникальные артефакты

02:02 28.11.2020 (обновлено: 11:16 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЗаснеженные горы
Заснеженные горы - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов, сообщает Daily Mail.
На склоне горы в национальном парке Ютунхеймен после таяния ледника нашли почти 70 древков стрел, обувь, ткани и кости оленей.
Радиоуглеродное датирование показало, что самые старые изделия относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые последние — к 1300-м годам нашей эры.
Находясь большую часть времени в недрах ледника, некоторые стрелы сохранились практически в первоначальном виде. На наконечниках все еще видны следы смолы и шпагата, позволявшим им крепиться к деревянному древку.
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Ранее стало известно, что в Нидерландах археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами.
Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.
 
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