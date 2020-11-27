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В Нидерландах обнаружили таинственное захоронение
В Нидерландах обнаружили таинственное захоронение
В Нидерландах археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами, об этом сообщает газета NU.nl. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T01:11
2020-11-27T01:11
2020-11-27T01:11
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Нидерландах археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами, об этом сообщает газета NU.nl.Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.Председатель местного муниципалитета Криста Хендриксен заявила, что "удивлена" находкой. Она отметила, что некоторые скелеты были сложены друг на друга. "Совершенно очевидно, что это историческая находка. Скелеты датируются периодом от Позднего Средневековья до нескольких столетий назад", - рассказала Хендриксен.По предположению ученых, люди, захороненные в братской могиле, могли умереть в одно и то же время. При этом специалисты не сомневаются, что в будущем будут обнаружены и другие останки.
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нидерланды, в мире
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
В Нидерландах
археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами, об этом сообщает газета NU.nl
.
Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.
Председатель местного муниципалитета Криста Хендриксен заявила, что "удивлена" находкой. Она отметила, что некоторые скелеты были сложены друг на друга.
"Совершенно очевидно, что это историческая находка. Скелеты датируются периодом от Позднего Средневековья до нескольких столетий назад", - рассказала Хендриксен.
По предположению ученых, люди, захороненные в братской могиле, могли умереть в одно и то же время. При этом специалисты не сомневаются, что в будущем будут обнаружены и другие останки.