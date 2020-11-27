https://ria.ru/20201127/zagorodnyaya-1586706355.html
Омбудсмен рассказала о состоянии девочек, выброшенных матерью из окна
Омбудсмен рассказала о состоянии девочек, выброшенных матерью из окна
Младшую из двух девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, перевели из реанимации в общую палату, у врачей не вызывает... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T23:37
2020-11-27T23:37
2020-11-28T05:00
валерий радаев
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Младшую из двух девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, перевели из реанимации в общую палату, у врачей не вызывает опасений здоровье обеих сестер, сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.По предварительным данным прокуратуры, 39-летняя жительница Саратова днем 17 октября выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, всех троих госпитализировали. СК возбудил в отношении матери дело о покушении на убийство двух малолетних. К 27 октября старшую девочку выписали из больницы, состояние младшей оставалось тяжелым. Их мать была арестована."Старшая девочка уже выписана из больницы и находится с отцом, а младшая еще находится под наблюдением врачей клинической больницы имени Миротворцева, но уже переведена из реанимации в общую палату… Сейчас уже не почти незаметно, что у малышки помимо прочих тяжелейших травм, была и челюстно-лицевая - лица практически не было. Она хорошенькая и улыбчивая, намерена вырасти королевой красоты", - написала Загородняя в своем аккаунте в Instagram.Она отметила, что сейчас на первый план выходят вопросы психологической поддержки девочек, переживших сильнейшее потрясение."Заместитель главного врача по детству доцент Юрий Спиваковский на вопрос о состоянии ребенка ответил, что физическое здоровье девочек уже не вызывает тех опасений, которые могли быть, учитывая ситуацию… Уже привлечены лучшие психологи, чтобы помочь выписанной из больницы девочке. Сейчас просто на передний план выходит, чтобы дети смогли снова почувствовать себя любимыми и нужными", - пояснила омбудсмен.Загородняя добавила, что с первого дня находится на связи с папой и бабушками девочек, а с их мамой, которая находится в СИЗО, общаться не видит смысла.Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
https://ria.ru/20201121/malchik-invalid-1585652676.html
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Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий
Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.
2020-11-27T23:37
true
PT0M52S
РИА Новости
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валерий радаев, саратов, происшествия
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Младшую из двух девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, перевели из реанимации в общую палату, у врачей не вызывает опасений здоровье обеих сестер, сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.
По предварительным данным прокуратуры, 39-летняя жительница Саратова днем 17 октября выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, всех троих госпитализировали. СК возбудил в отношении матери дело о покушении на убийство двух малолетних. К 27 октября старшую девочку выписали из больницы, состояние младшей оставалось тяжелым. Их мать была арестована.
"Старшая девочка уже выписана из больницы и находится с отцом, а младшая еще находится под наблюдением врачей клинической больницы имени Миротворцева, но уже переведена из реанимации в общую палату… Сейчас уже не почти незаметно, что у малышки помимо прочих тяжелейших травм, была и челюстно-лицевая - лица практически не было. Она хорошенькая и улыбчивая, намерена вырасти королевой красоты", - написала Загородняя в своем аккаунте в Instagram.
Она отметила, что сейчас на первый план выходят вопросы психологической поддержки девочек, переживших сильнейшее потрясение.
"Заместитель главного врача по детству доцент Юрий Спиваковский на вопрос о состоянии ребенка ответил, что физическое здоровье девочек уже не вызывает тех опасений, которые могли быть, учитывая ситуацию… Уже привлечены лучшие психологи, чтобы помочь выписанной из больницы девочке. Сейчас просто на передний план выходит, чтобы дети смогли снова почувствовать себя любимыми и нужными", - пояснила омбудсмен.
Загородняя добавила, что с первого дня находится на связи с папой и бабушками девочек, а с их мамой, которая находится в СИЗО, общаться не видит смысла.
Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев
поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.