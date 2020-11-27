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Губернатор Ямала обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей
Губернатор Ямала обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей, сообщает в пятницу пресс-служба главы РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:41
2020-11-27T15:41
дмитрий артюхов
ямал
салехард
губкинский
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.В преддверии Дня матери губернатор встретился с многодетными матерями округа. Общение прошло в режиме онлайн. Во встрече приняли участие жительницы Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского и других муниципалитетов. Главной темой разговора стали окружные меры поддержки семей."Мы всегда на Ямале гордимся крепкими семьями. У нас высокая рождаемость - за полгода около 3,5 тысячи детей появились на свет. Особенно радует, что больше половины из них – вторые, третьи и последующие дети. Значит, наши семьи растут. Мы приняли бюджет на три года. И все социальные программы, которые направлены на поддержку семьи, будут обязательно продолжены - это наш приоритет. Это и льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, и жилищные программы, и региональные материнские капиталы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.В 2021 году в округе сохранятся льготные перелеты для детей из многодетных семей. С начала действия программы продано 18 тысяч билетов по 2,5 тысячи рублей. Продолжится выплата регионального материнского капитала – 150 тысяч рублей за второго ребенка и полмиллиона рублей за третьего и каждого последующего. Со следующего года многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля."Хочу поблагодарить за меры поддержки, которые существуют на Ямале как для молодых, так и для многодетных семей. Многими наша семья уже воспользовалась", - сказала многодетная мама из Муравленко Анастасия Обвинцева. Ее слова приводит пресс-служба.На встрече говорили также о развитии системы образования и дистанционном обучении, работе больниц и поликлиник в период пандемии, организации досуга и отдыха детей. Губернатор рассказал о планах со следующего года начать экскурсионные классные выезды в Салехард, где школьники со всего округа смогут познакомиться с богатой историей города, посмотреть памятники природы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html
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дмитрий артюхов, ямал, салехард, губкинский, общество

Губернатор Ямала обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей

15:41 27.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
В преддверии Дня матери губернатор встретился с многодетными матерями округа. Общение прошло в режиме онлайн. Во встрече приняли участие жительницы Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского и других муниципалитетов. Главной темой разговора стали окружные меры поддержки семей.
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"Мы всегда на Ямале гордимся крепкими семьями. У нас высокая рождаемость - за полгода около 3,5 тысячи детей появились на свет. Особенно радует, что больше половины из них – вторые, третьи и последующие дети. Значит, наши семьи растут. Мы приняли бюджет на три года. И все социальные программы, которые направлены на поддержку семьи, будут обязательно продолжены - это наш приоритет. Это и льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, и жилищные программы, и региональные материнские капиталы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
В 2021 году в округе сохранятся льготные перелеты для детей из многодетных семей. С начала действия программы продано 18 тысяч билетов по 2,5 тысячи рублей. Продолжится выплата регионального материнского капитала – 150 тысяч рублей за второго ребенка и полмиллиона рублей за третьего и каждого последующего. Со следующего года многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля.
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"Хочу поблагодарить за меры поддержки, которые существуют на Ямале как для молодых, так и для многодетных семей. Многими наша семья уже воспользовалась", - сказала многодетная мама из Муравленко Анастасия Обвинцева. Ее слова приводит пресс-служба.
На встрече говорили также о развитии системы образования и дистанционном обучении, работе больниц и поликлиник в период пандемии, организации досуга и отдыха детей. Губернатор рассказал о планах со следующего года начать экскурсионные классные выезды в Салехард, где школьники со всего округа смогут познакомиться с богатой историей города, посмотреть памятники природы, уточняется в сообщении.
 
Дмитрий АртюховЯмалСалехардГубкинскийОбщество
 
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