https://ria.ru/20201127/yamal-1586635289.html

Губернатор Ямала обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей

Губернатор Ямала обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей, сообщает в пятницу пресс-служба главы РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:41

2020-11-27T15:41

2020-11-27T15:41

дмитрий артюхов

ямал

салехард

губкинский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_0cbe24305ce7079d592357433fd175df.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с многодетными матерями меры поддержки семей, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.В преддверии Дня матери губернатор встретился с многодетными матерями округа. Общение прошло в режиме онлайн. Во встрече приняли участие жительницы Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского и других муниципалитетов. Главной темой разговора стали окружные меры поддержки семей."Мы всегда на Ямале гордимся крепкими семьями. У нас высокая рождаемость - за полгода около 3,5 тысячи детей появились на свет. Особенно радует, что больше половины из них – вторые, третьи и последующие дети. Значит, наши семьи растут. Мы приняли бюджет на три года. И все социальные программы, которые направлены на поддержку семьи, будут обязательно продолжены - это наш приоритет. Это и льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, и жилищные программы, и региональные материнские капиталы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.В 2021 году в округе сохранятся льготные перелеты для детей из многодетных семей. С начала действия программы продано 18 тысяч билетов по 2,5 тысячи рублей. Продолжится выплата регионального материнского капитала – 150 тысяч рублей за второго ребенка и полмиллиона рублей за третьего и каждого последующего. Со следующего года многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля."Хочу поблагодарить за меры поддержки, которые существуют на Ямале как для молодых, так и для многодетных семей. Многими наша семья уже воспользовалась", - сказала многодетная мама из Муравленко Анастасия Обвинцева. Ее слова приводит пресс-служба.На встрече говорили также о развитии системы образования и дистанционном обучении, работе больниц и поликлиник в период пандемии, организации досуга и отдыха детей. Губернатор рассказал о планах со следующего года начать экскурсионные классные выезды в Салехард, где школьники со всего округа смогут познакомиться с богатой историей города, посмотреть памятники природы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html

https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html

ямал

салехард

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал, салехард, губкинский, общество