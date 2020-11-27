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Липецкие предприятия-участники нацпроекта увеличили выручку
Липецкие предприятия-участники нацпроекта увеличили выручку
Общая выручка предприятий Липецкой области, участвующих в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по итогам прошлого года... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:09
2020-11-27T14:09
2020-11-27T14:09
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Общая выручка предприятий Липецкой области, участвующих в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по итогам прошлого года составила 80 миллиардов рублей, что на 11,3 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в настоящее время в нацпроекте участвуют 24 предприятия, представляющие промышленное производство, 17 – агропромышленный комплекс и пищевую промышленность, три – строительство, три – ЖКХ и транспорт.Благодаря реализации в регионе нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" общая прибыль этих предприятий в 2019 году составила 80 миллиардов рублей, при этом в 2018 году, когда только планировалось реализовать нацпроект в регионе, прибыль этих предприятий составляла 68,7 миллиарда рублей.Кроме этого, 700 сотрудников прошли обучение по повышению квалификации и навыков управления технологическим процессом."Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан", – считает Артамонов.Глава администрации добавил, что экономические итоги 2020 года еще предстоит подвести, однако до конца года еще пять предприятий выразили готовность присоединиться к нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости".
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости.
Общая выручка предприятий Липецкой области
, участвующих в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по итогам прошлого года составила 80 миллиардов рублей, что на 11,3 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что в настоящее время в нацпроекте участвуют 24 предприятия, представляющие промышленное производство, 17 – агропромышленный комплекс и пищевую промышленность, три – строительство, три – ЖКХ и транспорт.
Благодаря реализации в регионе нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" общая прибыль этих предприятий в 2019 году составила 80 миллиардов рублей, при этом в 2018 году, когда только планировалось реализовать нацпроект в регионе, прибыль этих предприятий составляла 68,7 миллиарда рублей.
Кроме этого, 700 сотрудников прошли обучение по повышению квалификации и навыков управления технологическим процессом.
"Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан", – считает Артамонов.
Глава администрации добавил, что экономические итоги 2020 года еще предстоит подвести, однако до конца года еще пять предприятий выразили готовность присоединиться к нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости".