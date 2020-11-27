https://ria.ru/20201127/vyruchka-1586614999.html

Липецкие предприятия-участники нацпроекта увеличили выручку

Липецкие предприятия-участники нацпроекта увеличили выручку

Общая выручка предприятий Липецкой области, участвующих в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по итогам прошлого года... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:09

2020-11-27T14:09

2020-11-27T14:09

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Общая выручка предприятий Липецкой области, участвующих в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по итогам прошлого года составила 80 миллиардов рублей, что на 11,3 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в настоящее время в нацпроекте участвуют 24 предприятия, представляющие промышленное производство, 17 – агропромышленный комплекс и пищевую промышленность, три – строительство, три – ЖКХ и транспорт.Благодаря реализации в регионе нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" общая прибыль этих предприятий в 2019 году составила 80 миллиардов рублей, при этом в 2018 году, когда только планировалось реализовать нацпроект в регионе, прибыль этих предприятий составляла 68,7 миллиарда рублей.Кроме этого, 700 сотрудников прошли обучение по повышению квалификации и навыков управления технологическим процессом."Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан", – считает Артамонов.Глава администрации добавил, что экономические итоги 2020 года еще предстоит подвести, однако до конца года еще пять предприятий выразили готовность присоединиться к нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

https://ria.ru/20201125/dopsredstva-1586239142.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область