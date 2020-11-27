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Средств на выплаты медработникам достаточно, заявила Голикова
Средств на выплаты медработникам достаточно, заявила Голикова
Средств, предусмотренных на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, достаточно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:04
2020-11-27T16:04
2020-11-27T16:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Средств, предусмотренных на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, достаточно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По предварительным данным, которые у нас есть, средств, предусмотренных на выплаты медицинским работникам, достаточно", - рассказала Голикова на совещании с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента РФ.В случае, если финансов, выделенных в объеме 26,1 миллиарда рублей, не хватит, Голикова призывает оперативно проинформировать об этом Минтруд и представить соответствующие расчеты, чтобы была возможность "максимально оперативно выпустить соответствующее решение правительства".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество