https://ria.ru/20201127/vykhodnoy-1586671195.html

В Госдуме разработали законопроект о выходном 3 сентября

В Госдуме разработали законопроект о выходном 3 сентября

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) разработал законопроект, в котором предложил установить новый выходной праздничный день 3... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T18:20

2020-11-27T18:20

2020-11-27T20:43

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дальний восток

госдума рф

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) разработал законопроект, в котором предложил установить новый выходной праздничный день 3 сентября — День окончания Второй мировой войны.В правительстве инициативу не поддержали, текст проекта его заключения есть в распоряжении РИА Новости.Согласно пояснительной записке к законопроекту, включение в Трудовой кодекс нового нерабочего дня обусловлено укреплением "народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом"."Однако мотивы, по которым данный день необходимо сделать нерабочим праздничным днем, не указаны", — говорится в документе, подготовленном комиссией по законопроектной деятельности.Как считают в правительстве, выходной 3 сентября приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда, и бюджетных расходов."Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — заключается в документе.

https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html

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россия, дальний восток, госдума рф, общество