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В Госдуме разработали законопроект о выходном 3 сентября
В Госдуме разработали законопроект о выходном 3 сентября
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) разработал законопроект, в котором предложил установить новый выходной праздничный день 3... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:20
2020-11-27T18:20
2020-11-27T20:43
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) разработал законопроект, в котором предложил установить новый выходной праздничный день 3 сентября — День окончания Второй мировой войны.В правительстве инициативу не поддержали, текст проекта его заключения есть в распоряжении РИА Новости.Согласно пояснительной записке к законопроекту, включение в Трудовой кодекс нового нерабочего дня обусловлено укреплением "народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом"."Однако мотивы, по которым данный день необходимо сделать нерабочим праздничным днем, не указаны", — говорится в документе, подготовленном комиссией по законопроектной деятельности.Как считают в правительстве, выходной 3 сентября приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда, и бюджетных расходов."Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — заключается в документе.
https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html
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россия, дальний восток, госдума рф, общество
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы
по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) разработал законопроект, в котором предложил установить новый выходной праздничный день 3 сентября — День окончания Второй мировой войны.
В правительстве инициативу не поддержали, текст проекта его заключения есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, включение в Трудовой кодекс нового нерабочего дня обусловлено укреплением "народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока
в победу над фашизмом".
"Однако мотивы, по которым данный день необходимо сделать нерабочим праздничным днем, не указаны", — говорится в документе, подготовленном комиссией по законопроектной деятельности.
Как считают в правительстве, выходной 3 сентября приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда, и бюджетных расходов.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — заключается в документе.