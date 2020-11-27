https://ria.ru/20201127/vulfenson-1586678092.html

Костин: на посту главы ВБ Вулфенсон помогал модернизации экономики РФ

Костин: на посту главы ВБ Вулфенсон помогал модернизации экономики РФ

Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, оказывал на этом посту большую помощь в модернизации российской... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T18:53

2020-11-27T18:53

2020-11-27T18:53

всемирный банк

втб

андрей костин (банкир)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, оказывал на этом посту большую помощь в модернизации российской экономики, в частности, помог превратить ВТБ в современную финансовую группу, сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин."Вулфенсон руководил Всемирным банком с 1995 по 2005 год — в непростое для нашей страны время. Его основные усилия были сосредоточены на развивающихся странах, борьбе с бедностью, сокращении кредитной нагрузки, помощи в модернизации экономики. Он, безусловно, внес огромный вклад и в развитие нашей страны. Нам удалось поработать вместе: его советы и личное участие помогли реорганизовать ВТБ в современную финансовую группу", — привели в пресс-службе ВТБ слова Костина.Глава ВТБ добавил, что сохранял добрые отношения с Вулфенсоном и после того, как он отошел от руководства Всемирным банком. "Отличный спортсмен, семьянин, экономист, ученый — Вулфенсон был незаурядным человеком, который стремился достичь совершенства во всех сферах своей деятельности", — сказал Костин.

https://ria.ru/20201030/bank-1582289883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный банк, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика