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https://ria.ru/20201127/vulfenson-1586678092.html
Костин: на посту главы ВБ Вулфенсон помогал модернизации экономики РФ
Костин: на посту главы ВБ Вулфенсон помогал модернизации экономики РФ
Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, оказывал на этом посту большую помощь в модернизации российской... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:53
2020-11-27T18:53
всемирный банк
втб
андрей костин (банкир)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, оказывал на этом посту большую помощь в модернизации российской экономики, в частности, помог превратить ВТБ в современную финансовую группу, сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин."Вулфенсон руководил Всемирным банком с 1995 по 2005 год — в непростое для нашей страны время. Его основные усилия были сосредоточены на развивающихся странах, борьбе с бедностью, сокращении кредитной нагрузки, помощи в модернизации экономики. Он, безусловно, внес огромный вклад и в развитие нашей страны. Нам удалось поработать вместе: его советы и личное участие помогли реорганизовать ВТБ в современную финансовую группу", — привели в пресс-службе ВТБ слова Костина.Глава ВТБ добавил, что сохранял добрые отношения с Вулфенсоном и после того, как он отошел от руководства Всемирным банком. "Отличный спортсмен, семьянин, экономист, ученый — Вулфенсон был незаурядным человеком, который стремился достичь совершенства во всех сферах своей деятельности", — сказал Костин.
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всемирный банк, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика

Костин: на посту главы ВБ Вулфенсон помогал модернизации экономики РФ

18:53 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевДжеймс Вулфенсон
Джеймс Вулфенсон - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, оказывал на этом посту большую помощь в модернизации российской экономики, в частности, помог превратить ВТБ в современную финансовую группу, сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
"Вулфенсон руководил Всемирным банком с 1995 по 2005 год — в непростое для нашей страны время. Его основные усилия были сосредоточены на развивающихся странах, борьбе с бедностью, сокращении кредитной нагрузки, помощи в модернизации экономики. Он, безусловно, внес огромный вклад и в развитие нашей страны. Нам удалось поработать вместе: его советы и личное участие помогли реорганизовать ВТБ в современную финансовую группу", — привели в пресс-службе ВТБ слова Костина.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Глава ВТБ добавил, что сохранял добрые отношения с Вулфенсоном и после того, как он отошел от руководства Всемирным банком. "Отличный спортсмен, семьянин, экономист, ученый — Вулфенсон был незаурядным человеком, который стремился достичь совершенства во всех сферах своей деятельности", — сказал Костин.
 
Всемирный банкВТБАндрей Костин (банкир)Новости компаний - Экономика
 
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