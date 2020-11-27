https://ria.ru/20201127/vulfenson-1586678092.html
Костин: на посту главы ВБ Вулфенсон помогал модернизации экономики РФ
Костин: на посту главы ВБ Вулфенсон помогал модернизации экономики РФ
Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, оказывал на этом посту большую помощь в модернизации российской... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:53
2020-11-27T18:53
2020-11-27T18:53
всемирный банк
втб
андрей костин (банкир)
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586671808_0:67:2706:1590_1400x0_80_0_0_87bfb14ebe98abcefe2d4bf37f7dbbd7.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 86 лет, оказывал на этом посту большую помощь в модернизации российской экономики, в частности, помог превратить ВТБ в современную финансовую группу, сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин."Вулфенсон руководил Всемирным банком с 1995 по 2005 год — в непростое для нашей страны время. Его основные усилия были сосредоточены на развивающихся странах, борьбе с бедностью, сокращении кредитной нагрузки, помощи в модернизации экономики. Он, безусловно, внес огромный вклад и в развитие нашей страны. Нам удалось поработать вместе: его советы и личное участие помогли реорганизовать ВТБ в современную финансовую группу", — привели в пресс-службе ВТБ слова Костина.Глава ВТБ добавил, что сохранял добрые отношения с Вулфенсоном и после того, как он отошел от руководства Всемирным банком. "Отличный спортсмен, семьянин, экономист, ученый — Вулфенсон был незаурядным человеком, который стремился достичь совершенства во всех сферах своей деятельности", — сказал Костин.
https://ria.ru/20201030/bank-1582289883.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586671808_0:0:2706:2031_1400x0_80_0_0_b0fb6ec0629944ad15df03f7cc797662.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный банк, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика