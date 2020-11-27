"Роскосмос" уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства на Восточном
13:57 27.11.2020 (обновлено: 14:39 27.11.2020)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" намерен досрочно прекратить полномочия генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, "дочка" госкорпорации, занимается созданием и эксплуатацией космодромов) Андрея Охлопкова.
В директиве представителям интересов госкорпорации в совете директоров ЦЭНКИ говорится, что договор с Охлопковым расторгнут с 27 ноября.
Согласно документу, экс-руководитель покинет центр без компенсации из-за "неоднократных недочетов, допущенных в работе". К ним отнесли срыв сроков и неисполнение обязательств по строительству стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2", а также инфраструктуры космодрома Восточный.
Охлопков возглавил ЦЭНКИ в 2018 году. До этого он руководил в Центре работами по строительству и созданию наземной инфраструктуры космодрома Восточный.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 24 октября при посещении космодрома Восточный объявил выговор Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. По какой причине, не сообщалось.
За последний месяц правоохранители задержали несколько высокопоставленных сотрудников ЦЭНКИ. Так, 25 ноября арестовали Владимира Жука, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди Восточного. Месяцем ранее арестовали директора космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) Романа Бобкова. Его подозревают в подстрекательстве к разным злоупотреблениям служебными полномочиями.
Кроме того, 21 октября "Коммерсант" сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях против главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева. По данным газеты, следствие полагает, что за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в ЦЭНКИ Фоминцев принял три недостроенных водозаборных сооружения на космодроме.
24 октября, 18:16Рогозин объявил выговор начальнику арестованного главы "Восточного"