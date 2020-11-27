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https://ria.ru/20201127/vostochnyy-1586611874.html
"Роскосмос" уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства на Восточном
"Роскосмос" уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства на Восточном
"Роскосмос" намерен досрочно прекратить полномочия генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, "дочка"... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:57
2020-11-27T14:39
хочу стать космонавтом
андрей охлопков
восточный (космодром)
цэнки
роскосмос
дмитрий рогозин
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" намерен досрочно прекратить полномочия генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, "дочка" госкорпорации, занимается созданием и эксплуатацией космодромов) Андрея Охлопкова.В директиве представителям интересов госкорпорации в совете директоров ЦЭНКИ говорится, что договор с Охлопковым расторгнут с 27 ноября.Согласно документу, экс-руководитель покинет центр без компенсации из-за "неоднократных недочетов, допущенных в работе". К ним отнесли срыв сроков и неисполнение обязательств по строительству стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2", а также инфраструктуры космодрома Восточный.Охлопков возглавил ЦЭНКИ в 2018 году. До этого он руководил в Центре работами по строительству и созданию наземной инфраструктуры космодрома Восточный.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 24 октября при посещении космодрома Восточный объявил выговор Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. По какой причине, не сообщалось.За последний месяц правоохранители задержали несколько высокопоставленных сотрудников ЦЭНКИ. Так, 25 ноября арестовали Владимира Жука, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди Восточного. Месяцем ранее арестовали директора космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) Романа Бобкова. Его подозревают в подстрекательстве к разным злоупотреблениям служебными полномочиями.Кроме того, 21 октября "Коммерсант" сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях против главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева. По данным газеты, следствие полагает, что за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в ЦЭНКИ Фоминцев принял три недостроенных водозаборных сооружения на космодроме.
https://ria.ru/20201119/kosmodrom-1585438738.html
https://ria.ru/20201024/rogozin-1581358186.html
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андрей охлопков, восточный (космодром), цэнки, роскосмос, дмитрий рогозин, происшествия

"Роскосмос" уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства на Восточном

13:57 27.11.2020 (обновлено: 14:39 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков
Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" намерен досрочно прекратить полномочия генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, "дочка" госкорпорации, занимается созданием и эксплуатацией космодромов) Андрея Охлопкова.
В директиве представителям интересов госкорпорации в совете директоров ЦЭНКИ говорится, что договор с Охлопковым расторгнут с 27 ноября.
Стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 22:43РИА Наука
На космодром Восточный доставили для запуска британские спутники связи
Согласно документу, экс-руководитель покинет центр без компенсации из-за "неоднократных недочетов, допущенных в работе". К ним отнесли срыв сроков и неисполнение обязательств по строительству стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2", а также инфраструктуры космодрома Восточный.
Охлопков возглавил ЦЭНКИ в 2018 году. До этого он руководил в Центре работами по строительству и созданию наземной инфраструктуры космодрома Восточный.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 24 октября при посещении космодрома Восточный объявил выговор Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. По какой причине, не сообщалось.
За последний месяц правоохранители задержали несколько высокопоставленных сотрудников ЦЭНКИ. Так, 25 ноября арестовали Владимира Жука, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди Восточного. Месяцем ранее арестовали директора космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) Романа Бобкова. Его подозревают в подстрекательстве к разным злоупотреблениям служебными полномочиями.
Кроме того, 21 октября "Коммерсант" сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях против главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева. По данным газеты, следствие полагает, что за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в ЦЭНКИ Фоминцев принял три недостроенных водозаборных сооружения на космодроме.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 18:16
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Хочу стать космонавтомАндрей ОхлопковВосточный (космодром)ЦЭНКИРоскосмосДмитрий РогозинПроисшествия
 
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