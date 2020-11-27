https://ria.ru/20201127/volontery-1586677576.html
Рязанский губернатор отметил работу волонтеров в областной больнице
Рязанский губернатор отметил работу волонтеров в областной больнице
Опыт работы волонтеров с больными коронавирусной инфекцией пациентами областной клинической больницы в Рязанской области важно передать добровольцам в районах,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:49
2020-11-27T18:49
2020-11-27T18:49
рязанская область
николай любимов
здоровье - общество
рязанская областная дума
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Опыт работы волонтеров с больными коронавирусной инфекцией пациентами областной клинической больницы в Рязанской области важно передать добровольцам в районах, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов.Глава региона в режиме видеоконференцсвязи встретился с представителями отряда добровольцев, отработавших в "красной зоне" областной клинической больницы.Открывая встречу, губернатор поблагодарил волонтеров за неравнодушие и смелость, активную гражданскую позицию. Две недели участники пилотного проекта – жители ряда районов области и представители разных профессий провели в ОКБ – в самой крупной "красной зоне" региона. Они помогали разносить пищу, обеспечивать чистоту в помещениях, выполняли другие вспомогательные работы. По словам губернатора, благодаря добровольцам медики смогли полностью направить все свои силы на оказание помощи пациентам."Две недели работы в ОКБ позволили вам овладеть необходимыми навыками работы в больнице. Теперь нужно вернуться в свои районы и передать эти знания другим добровольцам. Такой принцип обучения называется "каскадным" и позволяет за короткий промежуток времени подготовить большое количество волонтеров. Уверен, что у этого проекта хорошие перспективы. Со своей стороны, правительство области продолжит максимально поддерживать наших медицинских работников. Из федерального бюджета на это выделяются большие средства. Мы благодарны каждому, кто работает с больными коронавирусом и помогает справляться с бедой, которая захлестнула весь мир", – сказал Любимов.На встрече волонтеры поделились с губернатором впечатлениями от работы в COVID-центре и полученном опыте. Некоторые из них вышли на связь из "красной зоны"."Мы получили колоссальный опыт, а главное – ощутили свою нужность. Со следующей недели планируем начать реализацию такого проекта в Ряжском районе", - сказал заместитель управляющего делами администрации Ряжского района Павел Ромашин.Также из "красной зоны" к участникам встречи обратился первый заместитель председателя Рязанской областной думы Дмитрий Хубезов, который выступил инициатором проекта по волонтерской помощи в COVID-центре."Я потрясен работой волонтеров. Они оказали бесценную помощь. Работать в "красной зоне" – это нечто особое. Мы рады, что этот уникальный проект очень быстро получил развитие. Уже сейчас к нему подключились в Сараевском, Шацком, Сасовском, Михайловском районах", – сказал Хубезов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201023/volontery-1581245821.html
https://ria.ru/20201106/vyplaty-1583429108.html
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николай любимов, здоровье - общество, рязанская областная дума, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости.
Опыт работы волонтеров с больными коронавирусной инфекцией пациентами областной клинической больницы в Рязанской области
важно передать добровольцам в районах, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов
.
Глава региона в режиме видеоконференцсвязи встретился с представителями отряда добровольцев, отработавших в "красной зоне" областной клинической больницы.
Открывая встречу, губернатор поблагодарил волонтеров за неравнодушие и смелость, активную гражданскую позицию. Две недели участники пилотного проекта – жители ряда районов области и представители разных профессий провели в ОКБ – в самой крупной "красной зоне" региона. Они помогали разносить пищу, обеспечивать чистоту в помещениях, выполняли другие вспомогательные работы. По словам губернатора, благодаря добровольцам медики смогли полностью направить все свои силы на оказание помощи пациентам.
"Две недели работы в ОКБ позволили вам овладеть необходимыми навыками работы в больнице. Теперь нужно вернуться в свои районы и передать эти знания другим добровольцам. Такой принцип обучения называется "каскадным" и позволяет за короткий промежуток времени подготовить большое количество волонтеров. Уверен, что у этого проекта хорошие перспективы. Со своей стороны, правительство области продолжит максимально поддерживать наших медицинских работников. Из федерального бюджета на это выделяются большие средства. Мы благодарны каждому, кто работает с больными коронавирусом и помогает справляться с бедой, которая захлестнула весь мир", – сказал Любимов.
На встрече волонтеры поделились с губернатором впечатлениями от работы в COVID-центре и полученном опыте. Некоторые из них вышли на связь из "красной зоны".
"Мы получили колоссальный опыт, а главное – ощутили свою нужность. Со следующей недели планируем начать реализацию такого проекта в Ряжском районе", - сказал заместитель управляющего делами администрации Ряжского района Павел Ромашин.
Также из "красной зоны" к участникам встречи обратился первый заместитель председателя Рязанской областной думы
Дмитрий Хубезов, который выступил инициатором проекта по волонтерской помощи в COVID-центре.
"Я потрясен работой волонтеров. Они оказали бесценную помощь. Работать в "красной зоне" – это нечто особое. Мы рады, что этот уникальный проект очень быстро получил развитие. Уже сейчас к нему подключились в Сараевском, Шацком, Сасовском, Михайловском районах", – сказал Хубезов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.