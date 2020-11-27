Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201127/vodolazkin-1586566215.html
Вышел новый роман Водолазкина "Оправдание Острова"
Вышел новый роман Водолазкина "Оправдание Острова"
Новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова" поступил в продажу в пятницу в печатном и электронном форматах, заявила издатель Елена Шубина. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:39
2020-11-27T10:39
культура
книги
новости культуры
евгений водолазкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156101/90/1561019078_0:155:2048:1307_1400x0_80_0_0_cb160eae4beb8678b06d40f04592ba5d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова" поступил в продажу в пятницу в печатном и электронном форматах, заявила издатель Елена Шубина."Тираж планируем большой. Всем хватит. Думаю, что потом будем двигаться дальше и делать допечатки. Все книги Водолазкина идут с допечатками, а общий совокупный тираж его книг очень большой... Я каждый раз удивлялась, получая новый текст Евгения. Никогда разочарования не было ни с одним из четырех романов, только удивление, желание автора разнообразить и работать с разными жанрами, языком - это удивительно", - поделилась она.По словам самого Водолазкина, из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, он стал больше писать.В аннотации говорится, что действие книги разворачивается "на Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по истории, а события — узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног?"Водолазкин известен как автор популярных романов "Лавр", "Авиатор", "Брисбен", он является лауреатом премия "Ясная Поляна", "Большая книга", победителем национального конкурса "Книга года".
https://ria.ru/20191118/1561019311.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156101/90/1561019078_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_04a842ad5e3c7e16a260d1a50b05ba9f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, евгений водолазкин

Вышел новый роман Водолазкина "Оправдание Острова"

10:39 27.11.2020
 
© Фото : Личный архивЕвгений Водолазкин
Евгений Водолазкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : Личный архив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова" поступил в продажу в пятницу в печатном и электронном форматах, заявила издатель Елена Шубина.
"Тираж планируем большой. Всем хватит. Думаю, что потом будем двигаться дальше и делать допечатки. Все книги Водолазкина идут с допечатками, а общий совокупный тираж его книг очень большой... Я каждый раз удивлялась, получая новый текст Евгения. Никогда разочарования не было ни с одним из четырех романов, только удивление, желание автора разнообразить и работать с разными жанрами, языком - это удивительно", - поделилась она.
По словам самого Водолазкина, из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, он стал больше писать.
"Я сидел на даче... Там понял, как много можно успеть, когда не болтаешься в поездках, когда занимаешься только своим делом, когда не посещаешь массы, в общем, не очень нужных увеселений. Я собирался закончить роман в феврале-марте, но закончил в августе и замечаю, что сейчас многие закончили или заканчивают романы из тех людей, которых я всегда читаю... На мой взгляд, будущий год будет гораздо интереснее года нынешнего с литературной точки зрения, хотя бы судя по именам тех, кто закончил романы", - сообщил писатель.
В аннотации говорится, что действие книги разворачивается "на Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по истории, а события — узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног?"
Водолазкин известен как автор популярных романов "Лавр", "Авиатор", "Брисбен", он является лауреатом премия "Ясная Поляна", "Большая книга", победителем национального конкурса "Книга года".
Московский фестиваль Книги России на Красной площади. День первый - РИА Новости, 1920, 18.11.2019
18 ноября 2019, 08:00Культура
Писатель Евгений Водолазкин — о новых смыслах и хеппи-энде на Украине
 
КультураКнигиНовости культурыЕвгений Водолазкин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния