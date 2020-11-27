https://ria.ru/20201127/vodolazkin-1586566215.html

Вышел новый роман Водолазкина "Оправдание Острова"

Вышел новый роман Водолазкина "Оправдание Острова"

Новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова" поступил в продажу в пятницу в печатном и электронном форматах, заявила издатель Елена Шубина. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:39

2020-11-27T10:39

2020-11-27T10:39

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евгений водолазкин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова" поступил в продажу в пятницу в печатном и электронном форматах, заявила издатель Елена Шубина."Тираж планируем большой. Всем хватит. Думаю, что потом будем двигаться дальше и делать допечатки. Все книги Водолазкина идут с допечатками, а общий совокупный тираж его книг очень большой... Я каждый раз удивлялась, получая новый текст Евгения. Никогда разочарования не было ни с одним из четырех романов, только удивление, желание автора разнообразить и работать с разными жанрами, языком - это удивительно", - поделилась она.По словам самого Водолазкина, из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, он стал больше писать.В аннотации говорится, что действие книги разворачивается "на Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по истории, а события — узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног?"Водолазкин известен как автор популярных романов "Лавр", "Авиатор", "Брисбен", он является лауреатом премия "Ясная Поляна", "Большая книга", победителем национального конкурса "Книга года".

https://ria.ru/20191118/1561019311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, евгений водолазкин