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https://ria.ru/20201127/vladivostok-1586553316.html
Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что что по линии министерства во Владивосток до конца года доставят малую дорожную технику на 200 миллионов... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:21
2020-11-27T09:21
алексей чекунков
дальний восток
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что что по линии министерства во Владивосток до конца года доставят малую дорожную технику на 200 миллионов рублей в рамках борьбы с последствиями природной стихии."Владивосток, как административная столица Дальнего Востока, хотелось бы, чтобы был лучше готов к таким катаклизмам... Были нарекания у жителей по поводу жилищно-коммунальных вопросов, по поводу коммунальных служб. Мы сейчас в экстренном порядке по линии Минвостокразвития на 200 миллионов рублей до конца этого года будем доставлять сюда малую дорожную технику, чтобы сделать Владивосток более комфортным для жителей", - сказал Чекунков журналистам.В Приморье на прошлой неделе прошел снежный циклон, был введен режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви.
https://ria.ru/20201127/vladivostok-1586547440.html
дальний восток
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Кадры закрытого моста на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке по-прежнему закрыт из-за падения льда с вант, на паром многочасовые очереди
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алексей чекунков, дальний восток, владивосток, общество

Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей

09:21 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
Демонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что что по линии министерства во Владивосток до конца года доставят малую дорожную технику на 200 миллионов рублей в рамках борьбы с последствиями природной стихии.
"Владивосток, как административная столица Дальнего Востока, хотелось бы, чтобы был лучше готов к таким катаклизмам... Были нарекания у жителей по поводу жилищно-коммунальных вопросов, по поводу коммунальных служб. Мы сейчас в экстренном порядке по линии Минвостокразвития на 200 миллионов рублей до конца этого года будем доставлять сюда малую дорожную технику, чтобы сделать Владивосток более комфортным для жителей", - сказал Чекунков журналистам.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 08:05
Постоянное энергоснабжение во Владивостоке восстановят за один-два месяца
В Приморье на прошлой неделе прошел снежный циклон, был введен режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви.
 
Алексей ЧекунковДальний ВостокВладивостокОбщество
 
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