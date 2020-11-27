https://ria.ru/20201127/vladivostok-1586553316.html
Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что что по линии министерства во Владивосток до конца года доставят малую дорожную технику на 200 миллионов... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:21
2020-11-27T09:21
2020-11-27T09:21
алексей чекунков
дальний восток
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общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что что по линии министерства во Владивосток до конца года доставят малую дорожную технику на 200 миллионов рублей в рамках борьбы с последствиями природной стихии."Владивосток, как административная столица Дальнего Востока, хотелось бы, чтобы был лучше готов к таким катаклизмам... Были нарекания у жителей по поводу жилищно-коммунальных вопросов, по поводу коммунальных служб. Мы сейчас в экстренном порядке по линии Минвостокразвития на 200 миллионов рублей до конца этого года будем доставлять сюда малую дорожную технику, чтобы сделать Владивосток более комфортным для жителей", - сказал Чекунков журналистам.В Приморье на прошлой неделе прошел снежный циклон, был введен режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви.
https://ria.ru/20201127/vladivostok-1586547440.html
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Кадры закрытого моста на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке по-прежнему закрыт из-за падения льда с вант, на паром многочасовые очереди
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алексей чекунков, дальний восток, владивосток, общество