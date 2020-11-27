https://ria.ru/20201127/vengriya-1586622987.html

Венгрия ведет переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19

Венгрия ведет переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19

Венгрия готова изучать возможности производства российской вакцины от COVID-19 у себя в стране, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:44

2020-11-27T14:44

2020-11-27T15:30

петер сийярто

михаил мурашко

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Венгрия готова изучать возможности производства российской вакцины от COVID-19 у себя в стране, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в пятницу."Что касается технологии производства, да, мы ведем переговоры о том, чтобы российскую производственную технологию перенять и локализировать это производство или его часть. Это вопрос технологического характера. Специалисты, которые занимаются производством иных вакцин в Венгрии, говорят о том, что для этого требуется длительный период времени. Тогда как мы хотели бы увидеть эту вакцину у себя уже в декабре-январе", - сказал Сийярто.По его словам, во второй половине дня в пятницу Мурашко будет обсуждать с одним из производств Венгрии возможность производства вакцины."Посмотрим, возможно ли будет сократить этот период", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586624276.html

венгрия

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петер сийярто, михаил мурашко, коронавирус covid-19, венгрия, будапешт, в мире