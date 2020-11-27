https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586655101.html
Мурашко заявил о необходимости вакцинировать переболевших COVID-19
Мурашко заявил о необходимости вакцинировать переболевших COVID-19
Для выработки популяционного иммунитета у россиян к COVID-19 будет необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел вирусом, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:11
2020-11-27T17:11
2020-11-27T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для выработки популяционного иммунитета у россиян к COVID-19 будет необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел вирусом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Министр привел пример одного из сотрудников Минздрава, который весной переболел COVID-19."Его иммунитет снизился до нуля. Мы контролировали уровень его иммунного ответа, клеточный иммунитет. Он провел вакцинацию, после чего его иммунный ответ значительно усилился и на сегодняшний день находится на уровне защищенности. Поэтому вакцина потребуется, потребуются значительные объемы, и дальше уже клинические показания будут определять врачи", - сказал он.По его словам, уровень иммунитета к вирусу, в том числе, перед вакцинацией, можно будет определить при помощи порядка 90 разработанных в России тест систем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586650542.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Для выработки популяционного иммунитета у россиян к COVID-19 будет необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел вирусом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Популяционный иммунитет достигается и вакцинацией, и уже формируется после перенесенного заболевания. Мы видим, что даже у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, появились случаи повторного заболевания. Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенес заболевание легко, также потребуют вакцинации", - сказал он.
Министр привел пример одного из сотрудников Минздрава, который весной переболел COVID-19.
"Его иммунитет снизился до нуля. Мы контролировали уровень его иммунного ответа, клеточный иммунитет. Он провел вакцинацию, после чего его иммунный ответ значительно усилился и на сегодняшний день находится на уровне защищенности. Поэтому вакцина потребуется, потребуются значительные объемы, и дальше уже клинические показания будут определять врачи", - сказал он.
По его словам, уровень иммунитета к вирусу, в том числе, перед вакцинацией, можно будет определить при помощи порядка 90 разработанных в России тест систем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.