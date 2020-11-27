https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586655101.html

Мурашко заявил о необходимости вакцинировать переболевших COVID-19

Мурашко заявил о необходимости вакцинировать переболевших COVID-19

Для выработки популяционного иммунитета у россиян к COVID-19 будет необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел вирусом, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:11

2020-11-27T17:11

2020-11-27T17:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для выработки популяционного иммунитета у россиян к COVID-19 будет необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел вирусом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Министр привел пример одного из сотрудников Минздрава, который весной переболел COVID-19."Его иммунитет снизился до нуля. Мы контролировали уровень его иммунного ответа, клеточный иммунитет. Он провел вакцинацию, после чего его иммунный ответ значительно усилился и на сегодняшний день находится на уровне защищенности. Поэтому вакцина потребуется, потребуются значительные объемы, и дальше уже клинические показания будут определять врачи", - сказал он.По его словам, уровень иммунитета к вирусу, в том числе, перед вакцинацией, можно будет определить при помощи порядка 90 разработанных в России тест систем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586650542.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество