https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586648309.html
Мурашко рассказал, сколько россиян привьют от COVID-19
Мурашко рассказал, сколько россиян привьют от COVID-19
Объем вакцинации от коронавируса в 2021 году, с учетом лиц старшего возраста, может достигать нескольких десятков миллионов человек, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:41
2020-11-27T16:41
2020-11-27T16:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Объем вакцинации от коронавируса в 2021 году, с учетом лиц старшего возраста, может достигать нескольких десятков миллионов человек, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы расцениваем, что объем вакцинации, с учетом лиц старшего возраста, может достигать нескольких десятков миллионов человек. Мы должны обеспечить иммунную прослойку", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько россиян планируется привить от COVID-19 в 2021 году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество