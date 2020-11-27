https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586647624.html

В Минздраве напомнили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

В Минздраве напомнили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

Вакцинация групп риска от COVID-19 в РФ будет идти только на добровольной основе, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:39

2020-11-27T16:39

2020-11-27T16:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg

БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вакцинация групп риска от COVID-19 в РФ будет идти только на добровольной основе, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента. Принцип добровольности обязателен", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество