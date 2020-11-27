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В Минздраве напомнили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной
В Минздраве напомнили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной
Вакцинация групп риска от COVID-19 в РФ будет идти только на добровольной основе, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:39
2020-11-27T16:39
2020-11-27T16:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вакцинация групп риска от COVID-19 в РФ будет идти только на добровольной основе, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента. Принцип добровольности обязателен", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество